Zesnulého poslance SPD Jaroslava Baštu, který by zvolen za Pardubický kraj, by měl ve sněmovně nahradit Marcel Dlask, správní ředitel chvaletické elektrárny.

Poslancem SPD byl Jaroslav Bašta od roku 2021, kdy se poněkud překvapivě vrátil do vysoké politiky a to na kandidátce pro Pardubický kraj. V roce 1996 byl totiž zvolen poslancem za ČSSD, tuto funkci zastával do roku 2000. Byl také ministrem bez portfeje ve vládě Miloše Zemana. Mezi lety 2000 a 2010 působil jako český velvyslanec v Rusku a na Ukrajině.

V loňské volbě prezidenta republiky Bašta kandidoval s podpisy 20 poslanců klubu hnutí SPD. V prvním kole skončil na pátém místě, když získal 4,45 procenta hlasů, a do druhého kola volby tak nepostoupil.

Zemřel poslanec a bývalý kandidát na prezidenta Jaroslav Bašta. Bylo mu 75 let

V Poslanecké sněmovně by ho měl podle výsledků voleb nahradit správní ředitel chvaletické elektrárny Marcel Dlask. Ten by v poslední volební kampani výraznou tváří SPD v Pardubickém kraji.

