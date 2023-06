Vědec z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice Tomáš Syrový pracuje na nové generaci chytrých baterií. Cílem evropského projektu s názvem Salamander je pokrokový typ litiové baterie s inteligentními funkcemi. Do vývoje baterie budoucnosti, která by měla mít využití například ve výrobě elektromobilů, jsou zapojeni vědci ze sedmi evropských zemí.

Vědec z Univerzity Pardubice se podílí na výzkumu nového typu baterie | Foto: Se svolením Univerzity Pardubice

„Naším cílem je baterie, která sama sleduje svůj „zdravotní“ stav a dokáže aktivovat proces obnovení své kapacity,“ říká doc. Tomáš Syrový z Katedry polygrafie a fotofyziky Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. „Aby mohla sledovat svoji kapacitu a v případě potřeby ji obnovit, potřebuje mít v sobě senzory, které jí to umožní. Právě výzkum těchto senzorů je moje role v projektu,“ dodal vědec.

Projekt má v úmyslu vyvinout Li-ion baterii podobnou té, která je dnes běžně používaná. Inteligentní funkce zahrnují tenkovrstvé tištěné senzory pro sledování stavu baterie - SOH (State of the Health). Když baterie dosáhne určité úrovně opotřebení, nebo je v ní indikován senzory nežádoucí stav, může aktivovat proces obnovení, který povede k obnovení kapacity, či k potlačení nežádoucího stavu. Nový typ baterie by se měl v budoucnu začít využívat například u elektromobilů, či u stacionárních bateriových uložišť.

Vědci musí vyřešit materiály související s regeneračními schopnostmi článku, návrh samotných článků, integraci senzorů a analýzu senzorových dat pomocí BMS. Řešit budou také interakci mezi běžnými součástmi článku, novými senzory a elektrodami umožňující regeneraci článku. Cílem je vyrobit pilotní bateriové články.

V projektu kladou partneři důraz také na hodnocení dopadu výroby s ohledem na udržitelnost. Zlepšení kvality a životnosti baterií může usnadnit přechod na dekarbonizované a čisté energetické systémy pro skladování elektrické energii v decentralizovaných sítích nebo v elektrifikované dopravě.

„Projekt je podporován iniciativou Battery 2030+, koordinační a podpůrnou akcí (CSA) financovanou z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020. Projekt badatelů ze 7 evropských zemí koordinuje Institut pro energetické technologie (IFE) v norském městě Kjeller,“ doplnila Martina Macková, vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice.