Pardubáci vloni odevzdali k recyklaci daleko více starých elektrospotřebičů než dříve. K opětovnému využití putovalo z Pardubic více než 272 tun vyřazených spotřebičů, což je téměř o pětinu více, než v roce předchozím.

Kontejner na elektrospotřebiče. Ilustrační foto. | Foto: Rema Systém

„Naši obyvatelé se tím, že odevzdali vysloužilá elektrozařízení k recyklaci, významnou měrou podíleli na zlepšení životního prostřední. Do ovzduší tak například nešlo přes tři tisíce tun oxidu uhličitého, který je obecně považován za hlavní příčinu globálního oteplování, nemalé úspory to představuje v oblasti energií a do oběhu se vrátilo téměř 157 tun železa, 5,5 tuny mědi nebo téměř sedm tun hliníku,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za životní prostředí Jan Nadrchal s tím, že pro město jsou příjemným bonusem i finanční prostředky, které za oddělený sběr elektroodpadu získá.