Umravnit skupinku osob bez domova vyráželi ve čtvrtek pardubičtí strážníci k tamnímu hlavnímu nádraží. Jejich pozornost přilákala žena, která se k bronzové soše Jana Pernera měla poněkud více kontaktním způsobem než je zdrávo. To ale nebylo jediná součást představení dotyčné ženy.

Žena laškovala se sochou Jana Pernera | Foto: Městská policie Pardubice

„Kamery zachytily jednu z žen, která laškovala s bronzovou sochou stavitele železnic Jana Pernera, kterému předtím oblékla své tílko. Operační na kamerách bohužel zachytil i to, jak tatáž žena znečistila přilehlé parkoviště vykonáním potřeby, použitým toaletním papírem a dámskou vložkou. Za toto jednání ženě hlídka uložila příslušnou sankci a pod dohledem strážníků dotyčná vzápětí celé místo uvedla do původního stavu tím, že po sobě zanechaný odpad sesbírala a tílko si zabalila zpět do tlumoku,“ popsal dění mluvčí městské policie Jiří Sejkora.

Zároveň doplnil, že jakkoliv jsou sochy ve městě míněny jako kontaktní, jistou míru zdrženlivosti je třeba dodržet. Nikdy totiž nevíte, kdo a jakýma rukama skulpturu ohmatával před vámi.

Žena si po sobě musela ukliditZdroj: Městská policie Pardubice