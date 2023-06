Zamčený bicykl se za bílého dne ztratil z přístřešku u hlavního nádraží. „Kolega provedl kontrolu kamerových záznamů, na kterých byl zachycen podezřelý muž, jak si prohlíží uzamčená kola. Nakonec na jednom odjel. Kolo přesně odpovídalo popisu," přiblížila postup mluvčí pardubických strážníků Lucie Klementová. Podezřelý muž ze záznamu nebyl strážníkům neznámý, má trestnou minulost a tak nebylo těžké kolo vypátrat. Kolo se tedy ještě ten den vrátilo šťastnému majiteli.

V dalším případě šlo o auto zaparkované na náměstí Republiky, které se stalo hromosvodem frustrace devanáctiletého muže. Po vozidle skákal, ukopl zrcátko, pak utekl do Tyršových sadů. Jeho řádění ale nezůstalo nepovšimnuto, strážnici pachatele našli a kamerové záznamy potvrdily jeho řádění. Až pod tíhou důkazů přestal muž zapírat.

Největší rozmach před osmi lety

Největším rozmach kamery v Pardubicích zažily před osmi lety, kdy byly staré analogové kamery nahrazeny digitálními. Tehdy jich ve městě bylo 81, od té doby se jejich počet razantně zvýšil.

Městští i státní policisté si už bez městských dohlížecích kamerových systémů svoji práci představit neumějí. Pomáhají jim rychle zasáhnout v případě jakýchkoliv nekalostí, ale i při následném objasňování různých přestupků či trestných činů včetně těch nejzávažnějších.

„Není v lidských silách sledovat všechny kamery. Program umí upozornit obsluhu na vybrané jevy. Průjezd vozidla, ležící postavu, odložené zavazadlo, náhlé zvýšení hladiny hluku. Neznamená to nahrávání a odposlouchávání hovorů. Kamery ale poznají skřípění brzd nebo křik a upozorní na něj strážníky na operačním středisku," dříve vysvětlil bývalý ředitel městské policie Rostislav Hübl.

Labutí mládě uvázlo ve výkopu v Pardubicích. Rodiče ho bránili i před zachránci

V Pardubicích je v současné době necelá stovka strážníkům, kterým každý den pomáhá 262 kamer. V loňském roce Městská policie Pardubice podle výroční zprávy zaplatila, za rozšíření kamerového systému, více než milion korun. Za provoz kamer pak pardubičtí strážnici loni zaplatili přes 650 tisíc korun.

Pod dozorem je nejen centrum města, křižovatky, nádraží ale i lesoparky, některá dětská hřiště či hřbitov.

Pro srovnání, v Hradci Králové, kde žije necelých 93 tisíc lidí, má bezpečnostní systém městské policie 74 kamer

Kamery do všech vozů MHD

Nově budou pod dohledem kamer i cestující v pardubické městské hromadné dopravě. Dopravní podnik je nakoupí za více než 17 milionů korun. Slibuje si od toho větší bezpečnost cestujících, řidičů i revizorů

„Je to trend po celé republice, spousta dalších podniků vybavuje vozy kamerovými systémy. Není to proto, že bychom chtěli někoho šikanovat, špehovat, ale chceme chránit cestující, řidiče a revizory,“ sdělil provozně technický náměstek Dopravního podniku města Pardubic Petr Drápalík.

Kamery se objeví ve všech zhruba 130 vozech. „Projekt by mohl být hotový do konce roku,“ doplnila mluvčí Dopravního podniku města Pardubic Jitka Malinská.

Systém bude navíc zaznamenávat případné problémy a sloužit jako důkazní materiál. Záznamy ale budou pracovníci podniku prohlížet jen v případě nehody nebo nějakého incidentu. Podle vedení dopravního podniku mohou sledovací zařízení působit i preventivně.

Incidenty v MHD

Pardubický dopravní podnik tak reaguje na zvyšující se počet incidentů ve vozech MHD. Není totiž výjimkou, že si řidiči dopravního podniku musejí volat na pomoc strážníky.

Například v listopadu loňského roku muži zákona spěchali na Masarykovo náměstí, kde 43letý muž rozbil okno autobusu a za jízdy vypadl ven. Před příjezdem městské policie stihl ještě rozbít další okna. „Na konci řádění agresivního opilce zůstala rozbitá celá jedna řada oken autobusu a škoda za více než osmdesát tisíc korun,“ sdělil mluvčí Městské policie Pardubice Jiří Sejkora.

V listopadu jiný agresor v autobusu slovně napadl ženu, postiženého chlapce i revizorky. Vyhrocenou situaci museli uklidnit až přivolaní strážníci. O několik dní později 29letý muž a jeho družka, kteří jeli načerno, napadli dalšího revizora.

„Pokud bychom měli záznam, významně by nám to ulehčilo zjistit, co se uvnitř stalo,“ potvrdil ředitel dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Další parkovací dům ve městě, kde padají mosty, nedává smysl, zní z opozice

Další incident, tentokrát s tragickým koncem, řešili policisté loni v březnu, kdy v autobuse na Palackého třídě došlo k pádu cestující. Řidič, který se zrovna pohyboval na úrovni vchodu do Atria, prudce zabrzdil a pětasedmdesátiletá žena upadla na podlahu autobusu.

„Po návratu domů se její zdravotní stav zhoršil a zdravotnickou záchrannou službou byla převezena do Pardubické nemocnice, kde po několika dnech těžkým zraněním podlehla,“ sdělila tehdy krajská mluvčí policie Andrea Muzikantová.

Kamerové body ale bývají umístěny i na dálnicích, u bankomatů, obchodů nebo čerpacích stanic.

V souvislosti s pokrokem moderní doby není nic mimořádného, že si i řadový majitel nemovitosti pořídí pro ochranu svého majetku kameru.

Otázky pro Městskou policii Lázně Bohdaneč

Kolik kamer městská policie Lázně Bohdaneč v Městském kamerovém systému používá?

„V této době v Lázních Bohdanči není v provozu žádný městský kamerový systém. Městská policie používá pouze několik GSM fotopastí, kamery ve služebních vozidlech a osobní kamery na výstroji," sdělil vrchní policejní rada Petr Mikulenka.

Plánuje městská policie pořídit nějaké kamery?

„Koncepci a rozmístění kamer jsem vypracoval již před několika lety, bohužel do toho vstoupil covid, komunální volby a tak dále. Nyní bylo zastupitelstvem města schváleno navýšení rozpočtu pro pořízení základního setu čtyř kamer, které nám pokryjí perimetr náměstí, v následujících letech pak chci kamerový systém dále rozšiřovat do dalších rizikových lokalit."

Napomáhají kamery ve městě ke snížení kriminality a vyřešení případů?

„Městský kamerový systém zásadně přispěje v odhalování kriminality ve městě a ochraně veřejného pořádku. Přínosem bude i v ochraně osob, majetku a vymáhání dodržování obecně závazných vyhlášek, v tomto smyslu pak systém bude působit i preventivně."