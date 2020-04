Pod majáky projela krajským městem auta Městské policie Pardubice, Jednotky sboru dobrovolných hasičů Pardubice I, Velitelství Vojenské policie Tábor, pracoviště Pardubice a Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.

Složky Integrovaného záchranného systému navíc vyzvaly lidi, aby se připojili a zdravotníkům zatleskali z oken a balkónů. „Chceme, aby lidé vykoukli ze svých domovů, postavili se na balkony a zatleskali spolu s námi zdravotníkům, kteří v těchto dnech zažívají největší nápor nakažených a nemocných,“ dodala před výjezdem Horáková.

Konvoj vyrazil od nákupní zóny u pardubického nádraží, naplánovanou trasu však organizátoři záměrně nezveřejnili. „Jedním ze smyslů akce je poděkovat také lidem, kteří dodržují omezení vycházení ven. Nechtěli jsme, aby se po zveřejnění trasy scházely rodiny s dětmi kolem silnic, proto děláme takové tajnosti,“ vysvětlil mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

Přestože původně chtěli záchranáři jen rozblikat majáky, nakonec mávajícím lidem zahoukali na pozdrav. Od nádraží se auta vydala Polabinami, přes Wonkův most až do centra. Když projela třídou Míru, zamířila na Dubinu. „Jedeme po celých Pardubicích. Za hasiče jede celý pardubický výjezd, to znamená celé osazenstvo hasičárny,“ řekl hasič Lukáš Piller.