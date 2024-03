Byla to chlouba pardubických sportovců z TJ Olympik, kteří si svépomocí vybudovali vlastní sídlo. Objekt bývalé čerpací stanice v dukelském lesíku poblíž světoznámého závodiště si mladí nadšenci přestavěli na sportovní i odpočinkový areál s menší sportovní halou, saunou, ale i restauračním zařízením. Teď má jít chátrající areál Bobr poblíž ZŠ Resselova rozhodnutím pardubického zastupitelstva k zemi.

V objektu v dukelském lesíku byla hala pro cvičení, posilovna, sauna. Součástí byla i kavárna a restaurace.

„Později se zde hrála i druhá liga v kulečníkových sportech, to vše vzalo po převzetí městem za své,“ říká nostalgicky Jiří Klicpera, bývalý předseda TJ Lokomotiva Pardubice. Ta se po sloučení s Olympikem Pardubice stala vlastníkem objektu i přilehlých pozemků (fakticky ČSTV), jenže vše musela odevzdat městu.

Město Pardubice totiž oddílu zapůjčilo finanční prostředky na nákup jiné nemovitosti Na kopečku, aby v nich TJ Lokomotiva mohla mít sídlo a mohla zde zároveň provozovat stávající sportovní klubovou činnost. Tím se došlo k finančnímu narovnání.

Nyní čeká pardubický areál Bobr demolice.

„Je mi z toho smutno, ale svědčí to o tom, jak město Pardubice nakládalo s péčí řádného hospodáře se svým majetkem. Přes deset let se o nic nestarali, bylo jim jedno, co se s Bobrem děje,“ zamyslel se Jiří Klicpera.

Podobný názor má i bývalý starosta Městského obvodu Pardubice V – Dukla Jaroslav Kňava (ODS). „Město se na Bobra doslova vykašlalo. Vůbec se mi nelíbí, že se to má celé zdemolovat. Viděl jsem a stále vidím ještě šanci v rekonstrukci na moderní areál, rozhodnutí zastupitelů ale akceptuji. Jako malá radnice jsme tehdy měli na té velké vždy malé slovo,“ povzdechne si exstarosta Kňava. Ten chtěl areál rozšířit například i o nohejbalové hřiště.

Se svým předchůdcem na dukelské radnici nesouhlasí současný starosta Jiří Rejda (ANO). Podle něj je současný stav neudržitelný a objekt se nedá po letech chátrání rekonstruovat.

„Všechna jednání s možnými investory, kterých bylo více než deset, zklamala. Počítáme s budoucím využitím areálu pro všechny generace. Chceme tu vybudovat další odpočinkovou a rekreační zónu pro obyvatele sídliště Dukla,“ upřesňuje Jiří Rejda.

Přesný termín zahájení demolice Bobra zatím vedení města nestanovilo.

