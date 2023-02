Opatření by nově mělo platit pro těžká vozidla už od Semtína. V této obci by nebezpečnou a nepřehlednou křižovatku směr Lázně Bohdaneč a Černá u Bohdanče měl nahradit kruhový objezd. „Předpokládané náklady jsou v tuto chvíli 36 milionů korun,“ řekl ČTK náměstek hejtmana Michal Kortyš.

Kraj v únoru zadá na stavbu projektovou dokumentaci. „Bohužel dochází k tomu, že někteří řidiči se snaží zákaz porušovat a volí alternativní trasy přes menší obce v okolí. Nyní proto řešíme možnost vybudování kruhového objezdu v Semtíně s tím, že by mohl být zákaz vjezdu kamionů protažen až na tuto úroveň,“ doplnil pardubický hejtman Martin Netolický. Politici plánují pustit kamiony pouze před Rybitví a do průmyslové zóny v Pardubicích.

Kraji se před dvěma lety podařilo zařadit úsek od výjezdu z dálnice D11 po křižovatku se silnicí v Rybitví do své správy, což umožnilo omezit průjezd kamionů. „Převedení původní silnice I/36 na silnici druhé třídy do majetku kraje bylo jedinou možností, jak Lázním Bohdaneč ulehčit od tranzitní kamionové dopravy. Ta jednoznačně patří na dálnici a po otevření dvou úseků dálnice D35 až do Ostrova se nyní zátěž posunula více na východ našeho kraje,“ uvedl Netolický.

Zástupci Lázní Bohdaneč i policie se shodli na tom, že se zákazem tranzitního průjezdu těžké dopravy se situace ve městě zlepšila. Přesto městská policie problematický úsek stále kontroluje. „Situace v Lázních Bohdanči je klidnější, v průměru zastavujeme 25 nákladních vozidel denně, z čehož třetina řidičů těchto vozidel na silnici pro platné výjimky patří a přestupku se nedopouští,“ sdělil před časem vrchní strážník Městské policie Lázně Bohdaneč Petr Mikulenka.

Neukázněným řidičům za porušení dopravního značení hrozí na místě pokuta do dvou tisíc korun.

Plánovanou přeměnu křižovatky vedení města vítá. „Kruhový objezd v Semtíně by nám moc pomohl,“ potvrdil starosta Josef Štěpanovský, který dodal, že ideální by podle něj bylo, aby kamiony nejezdily přes lázeňské město vůbec.

Samosprávy usilovaly o změnu a umístění zákazu téměř osm let. Obrovský provoz, který Lázně Bohdaneč tížil, nekomplikoval jen dopravní situaci, ale šlo i o bezpečí na přechodech pro chodce. Radnice byla dokonce nucena najmout zaměstnance, kteří dohlíželi na bezpečnost na přechodech a převáděli děti.