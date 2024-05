Pozor na silné bouřky. Může je provázet krupobití, varují meteorologové

Lokálně se budou vytvářet bouřky s přívalovými srážkami kolem 30 mm za krátký čas, v opakovaných bouřkách může spadnout i přes 50 mm srážek, stojí ve výstraze Českého hydrometeorologického ústavu. Nevylučuje přitom, že by se mohly objevit i kroupy do 2 cm. Varování platí od páteční 11. do 19. hodiny.

Bouřkové nebe na Pardubicku v neděli 19. května. | Foto: Tomáš Michálek