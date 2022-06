V dnešní době si možná myslíme, že cestování nikdy nebylo jednodušší. Ale jak to mají lidé, kteří jsou tělesně, zrakově nebo sluchově postižení? Nová výstava na pardubickém zámku ukazuje neobyčejnou cestu do světa lidí s hendikepem. Expozice návštěvníky vtáhne do života lidí s postižením a interaktivní formou ukáže jeho úskalí, které si zájemci mohou vyzkoušet na vlastní kůži.