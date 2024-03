Vedení města zatím připravuje projekt, jak chátrající památku z roku 1931 uvést do reprezentativního stavu. Už loni zastupitelé schválili 2,5 milionu korun na projektování.

Slavná minulost, smutná současnost. Víme, co bude s ostudami Pardubic

Brána borců je od roku 2016 památkou. Podle radních tak má její generální rekonstrukce smysl, některé hlasy z opozice ale tak optimistické nejsou. V politických kuloárech zaznívají názory, které říkají, že by bylo lepší zkusit Bránu borců zbavit statusu památky a zbourat ji.

„V červnu bychom měli mít hotovou a odevzdanou prováděcí dokumentaci se všemi povoleními. Následně v závislosti na možnostech rozpočtu města bychom chtěli předložit finální investiční záměr zastupitelům a směřovat k realizaci rekonstrukce Brány Borců,“ řekl 1. náměstek primátora Jakub Rychtecký s tím, že předpokládaná cena je 32 milionů bez DPH, konkrétní rozpočet má město mít až s vyhotovením prováděcí dokumentace.

Podle některých opozičních politiků ale stavba nového fotbalového stadionu v místě úplně změnila urbanistickou a architektonickou situaci. Tribuny a stadion už spolu netvoří celek, který v minulosti odborníci považovali za výjimečný.

Bývalý náměstek primátora a současný zastupitel Petr Kvaš (ODS) chce proto ostatním zastupitelům navrhnout, aby město požádalo o to, aby Brána borců už nebyla považována za památku.

Konec jedné ostudy Pardubic? Zastupitelé budou hlasovat o opravě Brány borců

„Stávající objekt zcela ztratil původní význam a tribuna, z které je vidět jen záda tribuny nové, je bez žádné vazby na původní stadion. Tedy je třeba naprosto bez emocí znovu posoudit, jestli po rekonstrukci stadionu je skutečně historicko-architektonický význam východní tribuny stejný, jako v době zápisu na seznam památek,“ řekl opoziční zastupitel Petr Kvaš s tím, že v této situace je povinnost města požádat o odkulturnění tohoto objektu a spolu s památkáři najít citlivou cestu, jak ochránit to, co je na objektu cenné.

Kvaš by podle svých slov zachoval samotnou Bránu borců a uliční profil a naopak odbouráním původní tribuny by vytvořit prostor, který by se dal použít pro doplnění sportovního areálu, který v místě nedávno vznikl.

Podle vedení města opozice moc dobře ví, že kulturní památku ale zkrátka zdemolovat nejde. „Názor některých opozičních zastupitelů, kteří říkají, že by se Brána borců měla spíše zbourat, je dána buď jejich hlubokou neznalostí nebo účelovou manipulací, neboť dobře vědí, že Brána borců se na základě podnětu ministerstvu kultury tehdejších odpůrců rekonstrukce stadionu stala kulturní památkou,“ upozornil Rychtecký s tím, že výroky o případné demolici bere jako alibismus.

„Dovolím si připomenout, že tehdejší vedení města včetně Petra Kvaše, který se v tom ještě jako náměstek primátora angažoval, se odkulturnění na ministerstvu kultury nepodařilo dosáhnout,“ dodal Rychtecký.

O co jde v kauze Charvát, část druhá: Letní stadion

Klíčové rozhodnutí o budoucnosti chátrající stavby budou mít v rukou pardubičtí zastupitelé, kteří musí plánovanou investici schválit.

Ostuda města

Už více než rok se Pardubice mohou pyšnit novým stadionem, který nechalo město za více než 400 milionů korun zrekonstruovat, aby na stadionu mohli pardubičtí fotbalisté hrát první ligu. Velká ostuda města se ale skrývá rovnou za hlavní tribunou nové areny.

Chátrající Brána borců byla součástí už původního stadionu z roku 1931, kde sloužila jako malá tribuna. Ve střední vrchní části se nachází původní zastřešené orchestřiště. Prostor pod tribunou sloužil jako úkryt pro diváky před deštěm a sociální zázemí. V průběhu let prošel mnohými, někdy i nevhodnými přestavbami, následně přestal být využíván a stále chátrá. Stavební firma ji při rekonstrukci letního stadionu, kvůli rozhodnutí památkářů, zachovala. Městu ale nakonec na opravu památky nezbyly peníze.