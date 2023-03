Dále uvedl, že došlo k osazení dopravními značkami, jež znázorňují napojení na dálnici a toho využívají hlavně řidiči kamionů, kteří na ní směřují. To ovšem způsobuje, že je tato silnice ve velmi špatném stavu a jak uvádí starosta Bartoš, není to dobré například pro rodiče, kteří vozí své děti do školy v Rohovládově Bělé - a to až čtyřikrát za den.

Pro řidiče náklaďáku pana Petra, který tu jezdí poměrně často, by zákaz nákladních aut znamenal výraznou zajížďku spoustu času navíc.

Bohdaneč chce dotáhnout zákaz kamionů. A v Semtíně kraj postaví kruhák

Na obou silnicích, jak z Břehů přes Sopřeč, tak přes Vlčí Habřinu, dochází k tvorbě výmolů, které se mohou stát rizikem pro řidiče. Veškeré provedené opravy ale hned kamionová doprava ničí.

Zdroj: Michal Žampach

Kraj proto na příští rok plánuje opravu těchto silnic. Hejtman Martin Netolický jednal se starosty dotčených obcí. Aktuálně dochází k projektování oprav u asi nejvíce poškozeného úseku z Břehů až po křižovatku na Strašov o celkové délce 3,7 kilometru.

Aktuálně se podle krajského náměstka pro dopravu Michala Kortyše „se pracuje na podkladech pro stavební povolení, a to by mělo být v červnu příštího roku.“