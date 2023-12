Bruslení na pardubickém závodišti začíná. Kluziště otevře brány 18. prosince

Zimní sportovní park, tedy venkovní kluziště na Pardubickém závodišti, se vrací. Oblíbená zimní atrakce začne 18. prosince a trvat bude až do února. Pokud bude přát počasí. Pardubáci budou moci po roční přestávce opět bruslit na venkovní ledové ploše. Cena vstupného na veřejné bruslení se nezvýšila, pohybuje se od 20 korun za dítě do deseti let věku až po 50 korun za dospělého. Kluziště je letos ale bez půjčovny.

Venkovní ledová plocha pro veřejnost na pardubickém dostihovém závodišti. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

V domově Velké pardubické po roční odmlce znovu vyrostla ledová plocha, kterou bude moci využívat široká veřejnost. Led, který velikostí odpovídá hokejovému hřišti, je postaven v prostoru za paddockem v sousedství stájí. Zimní sportovní park pro školy zdarma

Mateřské, základní i střední školy mají v případě organizovaného bruslení vstup zcela zdarma. Je to díky partnerovi SEV.EN Česká energie, která se tímto rozhodla podpořit sportování mládeže. Bloky pro bruslení škol jsou vyhrazeny v době školního vyučování v dopoledních hodinách, a to od ledna příštího roku, a je nutné je předem rezervovat. „Pokud aktuální meteorologické podmínky dovolí, bude pondělní odpoledne generálkou před ostrým provozem ledové plochy. Ta by měla být v plném běhu od úterý 19. prosince. Zájemcům o veřejné bruslení provozovatel doporučuje sledovat webové stránky či sociální sítě závodiště, kde budou uveřejňovány aktuální informace,“ sdělila mluvčí závodiště Kateřina Anna Nohavová. V celodenním časovém harmonogramu jsou vždy vyhrazeny hodinové bloky pro veřejné bruslení, rodiny s dětmi, školy a školky a také pro pronájem „hobby“. Například o vánočních prázdninách by se mělo bruslit od půl osmé ráno až do půl desáté večer. Bruslařům jsou k dispozici uzamykatelné skříňky v blízkosti ledové plochy, občerstvení i parkování vozidel přímo v areálu závodiště.

„Samozřejmostí jsou toalety a šatny pro nájemce bloků hobby. Na závodišti však tentokrát nebude možné zapůjčit si brusle ani jejich broušení,“ doplnila Nohavová. Lidé v Pardubicích si mohli netradiční veřejné bruslení poprvé užít před pět lety. Hned ročník ale skončil nepříjemným malérem. Jakým? Také to se dozvíte v placené části článku. Loni chtělo město improvizovanou ledovou plochu umístit na parkoviště k zimnímu stadionu, kluziště mělo doprovodit oslavy sta let pardubického hokeje. Plány ale překazilo skokové zdražování cen energií. Pardubická radnice ale věří, že letos se zimní park povede. Zastupitelé odsouhlasili, že na akci z rozpočtu města uvolní tři miliony korun. „Hlasoval jsem pro, i když vnímám rizika, která tento projekt nese. Je to hodně peněz, musíme doufat, že počasí nám bude přát a přijde hodně lidí,“ poznamenal zastupitel Vít Ulrych (KDU-ČSL). Dědek plánuje novou halu. Vedení města přemýšlí, jak využije stávající arenu Lidé v Pardubicích si mohli netradiční veřejné bruslení poprvé užít před pět lety. Zimní ledový park s mobilním kluzištěm za 12 milionů korun nechala radnice postavit v areálu pardubického dostihového závodiště. Ledová plocha s rozměry kanadského hřiště během několika týdnů vyrostla na prostranství před hlavní tribunou. Snahou bylo oživit závodiště i přes zimu, organizaci dostal na starosti Dostihový spolek. Hned první ročník ale skončil malérem. Kluziště totiž stavbaři postavili přímo na dostihové dráze a po demontování ledové plochy na cílové rovině, kde se v sezoně prohánějí koně i při Velké pardubické, vznikla škoda za skoro milion korun. O rok později už se led přestěhoval za paddock. Pak ale do plánované zábavy zasáhla pandemie a bruslení bylo omezeno. Mezi mantinely nejprve mohla jen padesátka lidí, pak ale bylo kluziště kvůli protiepidemickým opatřením pro veřejnost zavřeno úplně. Ledovou plochu využívali alespoň hokejisté nebo krasobruslaři. Další sezonu pak ovlivnilo počasí i zvyšující se ceny energií.

