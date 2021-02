Dívenka prospívala velmi dobře, byla čiperná a pěkně rostla. Až do tří měsíců, kdy přestala být aktivní, už tolik nekopala nožičkama a přestávala si hrát s ručičkama. „Začala jsem pozorovat, že toho pohybu je čím dál méně,“ vzpomíná maminka Barbora Holíková z Pardubic.

Vyděsilo ji, že by se mohlo jednat o následky očkování, vše tomu napovídalo. Když rodiče holčičku zvedli, tahala za sebou ručičky a padala jí hlavička. Doktorka je ale uklidnila, připisovala to tomu, že má holčička větší hlavičku, je silnější, a proto jí nezbývá tolik energie na větší pohyb. Přesto pro jistotu doporučila, aby dívenka začala chodit na rehabilitace. „Když jsme na ni za měsíc šli, už téměř neudržela ani hlavičku,“ popisuje Holíková, která lékařku upozornila, že její strýc byl vážně nemocný.

Určitě se spletli

A už se to rozjelo. Cesta k neurologovi, vyšetření za vyšetřením a dny strávené v motolské nemocnici. Ukázat pravdu měly genetické testy, na jejichž výsledky musela rodina čekat sedm dní. „Elinka se během toho týdne začala zlepšovat, více pracovala nožičkama, takže jsme si pro výsledky jeli s pocitem, že to bude dobré, že se určitě spletli,“ vypráví téměř pětadvacetiletá žena.

Ale noční můra se naplnila. Elinka trpí vzácnou nevyléčitelnou genetickou chorobou, stejně jako její prastrýc má spinální svalovou atrofii (SMA). Proto její svalstvo začalo ochabovat a dívenka se přestávala hýbat.

Pokud vás zajímá, jak se Elince daří, můžete její příběh sledovat na instagramovém nebo facebookovém profilu lepsi_zivot_elince

„Nevěřili jsme, že by to mohla být pravda. Říkali jsme si, že se nás něco takového nemůže týkat, máme jednu zdravou dceru, tak proč by druhá měla být nemocná,“ říkají rodiče i tříleté Emičky, kterou lékaři hned vyšetřili, jelikož by se u ní onemocnění mohlo projevit později. Emička je zdravá, špatný gen v sobě nemá.

Její malá sestřička ale takové štěstí neměla. Kdyby ji v nemocnici nezačali léčit, nemusela by se dožít druhého roku života. Proto již za pár dní podstoupila lumbální punkci a malým tělíčkem začala proudit Spinraza, lék, který pomáhá zpomalovat a zastavit oslabování svalů. „Během prvního měsíce se mohla ještě zhoršovat, což pro nás bylo náročné. Každý den hrál roli. Bála jsem se, že uvidím nějaký krok zpátky,“ říká maminka, zatímco jí po tvářích stékají slzy. Spinraza má ale jeden háček - aby fungovala, musí se aplikovat co čtyři měsíce. Doživotně.

Lék za 55 milionů

Výrazně lepší možností je aplikace genové léčby, která je jednorázová. Po podání léčby se nemoc zastaví napořád. Běhat ale Elinka nejspíš nikdy nebude. Již ochablé svalstvo zůstane ochablé. „Lék stojí téměř 55 milionů,“ dodává Holíková. Přestože rodiče nevěděli, zda léčbu zaplatí pojišťovna, bez zaváhání souhlasili s podáním žádosti. Maxíkovi, který také trpí SMA a jehož příběh je medializovaný, pojišťovna lék zaplatila. Holíkovi nebyli jedinou rodinou, která v době podání žádosti o aplikaci genové léčby nevěděla, zda jim bude lék proplacen. „Teprve před pár týdny jsme se dozvěděli, že začnou lék hradit všem dětem,“ svitla Holíkové naděje, že i její holčička se postaví na nohy.

Přesto dívenka dělá velké pokroky, v sedmém měsíci začíná držet hlavičku, zapojuje ručičky a občas se jí podaří odlepit nožičky od podložky. „Naše vyhlídky jsou takové, že Elinka by si mohla v budoucnu sama sednout nebo se i dostat na nožičky a chodit s oporou, třeba podél nábytku,“ doufá maminka, která přiznala, že když si diagnózu vyslechla, měla chvíli pocit, že její život ztratil smysl. „Nechtěla jsem být. Po návratu z nemocnice jsem se ale probudila a došlo mi, že jí musím dát nejvíc, co můžu, aby měla hezký život,“ popisuje matka s usměvavou holčičkou v náručí. Rodiče s dcerou čtyřikrát denně cvičí, jezdí na terapie a jejich domácnost je plná zdravotních pomůcek.

Rodinu čeká náročná cesta. Všichni ale věří, že to bude jízda, kterou si chtějí společně užít. „Když strejdovi diagnostikovali SMA, babička se přestala vídat s přáteli, nejezdili na výlety a života si přestali užívat. Já to takhle nechci, budeme žít aktivně. Chceme Elince ukázat, že můžeme žít normální život, a chceme, aby věděla, že se za to nestydíme,“ dodává Holíková.