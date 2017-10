Bude poslanec Řehounek i nadále náměstkem?

Pardubice – V letošních volbách do Poslanecké sněmovny byl poslancem zvolen i Jan Řehounek za hnutí ANO. Vzhledem k postavení na kandidátce strany existovala vysoká pravděpodobnost, že se do Sněmovny probojuje, ale až do výsledku voleb to Řehounek neřešil.

Jan Řehounek.

Včera se však vyjádřil, že finální rozhodnutí padne rychle, nejpozději do konce listopadu. „Nedovedu si představit, že bych dokázal vykonávat funkci poslance a náměstka primátora naplno,“ sdělil Jan Řehounek. V případě, že by ve funkci skončil, musela by se tato změna promítnout v dodatku koaliční smlouvy či by došlo k podepsání smlouvy nové. Náměstek by však do té doby rád dokončil rozdělanou práci. (als)

