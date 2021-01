„Lávka pro pěší vedle mostu je v havarijním stavu, musela se už řešit jako havárie, protože hrozilo, že by to mohlo mít nějaké následky,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za dopravu Petr Kvaš (ODS).

Město musí zvážit, zda most opraví nebo nechá postavit nový. Někteří zastupitelé se ihned přiklonili k variantě nového mostu, který by mohl být umístěn o kus vedle, což by znamenalo, že při výstavbě by mohl pro dopravu ještě sloužit současný most. Zároveň by umožnil vybudovat širší prostor pro chodce a cyklisty. V úvahu musí město brát také plány, které do tohoto území zasahují, což je Labská stezka a také kanál Dunaj-Odra-Labe. „Kloním se k novému mostu. Je to brána do čtvrtiny Pardubic, charakter toho místa tomu dnes vůbec neodpovídá. Nový most je výborná příležitost, abychom tomu dali nový ráz,“ vyjádřil se k problematice zastupitel Jakub Kutílek (Zelení, za Piráty).