Hluk z dálnice je podle starosty Bukoviny Jaroslava Jedličky největším problémem v obci. „Konkrétně je to hluk z dilatačních spár, které jsou na estakádě od Opatovic do Bukoviny. Vydávají zvláštní zvuky, takové podivné šumění,“ řekl Jedlička.

S tím souhlasí i obyvatel Bukoviny Pavel. „Slyšíme to doma i přes zavřené okno. Je to takové nepříjemné šumění. Dilatační spára je asi špatně udělaná a každé auto, které tam přejede, to ťukne. Když jede kamion, zní to, jako když jede vlak po pražcích,“ povzdechl si Pavel.

Hluk trápí především polovinu vesnice, která se nachází blíž k dálnici a silnici na Hradec Králové.

Obec podle starosty dálnici u ŘSD reklamovala a nyní se jedná o možné nápravě. „Máme od nich zprávu, že se to bude řešit. Ta hlučnost by neměla být taková,“ řekl Jedlička.

Po řešení situace volají i místní obyvatelé. „Měli by znovu měřit hlučnost a něco s tím dělat. Protihluková stěna je jenom po most a dál není, takže je to ve vesnici strašně slyšet, hlavně na kopci,“ poznamenal obyvatel Bukoviny Pavel.

Podle mluvčí ŘSD Petry Drkulové zatím dálnice stále není v plném provozu, a proto jsou některé problémy možné. „Stavba dálnice D35 Opatovice – Časy se momentálně nachází v režimu předčasného užívání, tedy ještě není dokončena. Do doby, než bude stavba zkolaudována, proběhnou hluková měření, jejichž závěrečná zpráva bude podkladem pro kolaudaci,“ vysvětlila Drkulová.

Pokud bude hlučnost opravdu nad limitem, ŘSD slíbilo nápravu. „V případě, že budou hlukové limity překročeny, budou okamžitě navržena protihluková opatření,“ uvedla Drkulová.