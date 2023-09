V Pardubicích odstartoval v pátek 22. září putovní Burger Street Festival, který potrvá až do neděle. Lidé mohou přijít ochutnat nejen klasiku, ale i netradiční burgery či jiné speciality z oblasti street food. Na akci dorazili burgermakeři z celé České republiky.

Burger festival v Pardubicích | Video: Michal Žampach

Milovníci jídla mohou zamířit před obchodní centrum Palác Pardubice, kde mají možnost ochutnat burgery nejrůznějších chutí od pálivých, až po bezlepkové či netradičně zabarvené.

„Návštěvníci chtějí takovou tu klasiku, takže hovězí maso, slaninka, čedar, ale máme tu i třeba burger z bizona nebo pštrosí burger. /oslední léta bývá větší zájem právě o tyto netradiční burgery,“ řekla organizátorka akce Petra Tomanová.

Na pardubickém Burger Street Festivalu své speciality představí burgermakeři například z Bistra U Dvou Přátel, nebo U Dřeváka Beer&Grill či Burger Saloonu – Jezdci, MK ́s BBQ Truck a jiných. Nechybí ani prodejci se svými stánky, kde nabízí i jiné streetfoodové pokrmy, sladkosti či nápoje nejrůznějších druhů od nealka, míchaných nápojů, limonád, až třeba po vyhlášená vína.

„Naše burgery se liší od ostatních tím, že jsou barevné. Barevné burgery z přírodních barviv. Vlastně je to červená řepa a sepiové barvivo, ale chuť je stejná jako ostatní burgery, křehoučká, výborná,“ popsala Deníku prodávající z Burger Saloonu – Jezdci.

„Je to super akce. Nechal jsem si vyhladovět, abych mohl ochutnat co nejvíce burgerů. Nejvíc mi letos chutnal ten pštrosí. Je to paráda,“ řekl pan Karel Novák z Chrudimi.

Pořadatelé zvou i na zajímavé soutěže například v pojídání burgerů, ale mohou vyzkoušet také testovací jízdy v novém Peugeotu 408. Akce se mohou lidé zúčastnit zcela zdarma.