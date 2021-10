Projekt počítal s celkovými investičními náklady přes 67 milionů korun. Kromě útulku měla v novém objektu na Dukle vzniknout i edukační místnost, ve které by policie pořádala vzdělávací akce pro děti. Po více než půl hodinové diskuzi byl návrh zamítnut. Pro bylo 17 zastupitelů, 11 bylo proti, šest se zdrželo.

„Na základě hlasitých protestů petentů proti umístění útulku v lesoparku na Dukle jsem tento výsledek tak trochu očekával. A i přes to, že moderní útulky nezatěžují okolí tak, jak se všeobecně lidé domnívají. Nicméně zastupitelstvo města rozhodlo tak, jak rozhodlo a to i přes to, že lokalita v lesoparku na Dukle vyšla v interní analýze jako vhodná ve všech posuzovaných kritériích,“ vyjádřil se k výsledku hlasování primátor města Pardubic Martin Charvát (ANO).

Do hry se tak dostávají další 2 lokality, a to: bývalé silážní jámy u průmyslové zóny ve Starých Čivicích a Hůrka. Už nyní je zřejmé, že se vybudování útulku posune a řešení je prozatím v nedohlednu.

Debata se při rozhodování o umístění útulku točila kolem chátrajícího objektu Bobr, který se nachází v lesoparku na Dukle a ve kterém měl útulek být.

„Jsem rád, že zastupitelstvo podpořilo moji následnou iniciativu, kdy jsem navrhl k prověření pro umístění útulku další lokality – Hůrka a Jámy. Věřím, že zastupitelstvo co nejdříve vybere vhodnou lokalitu,“ vyjádřil se k dalšímu hledání vhodné lokality útulku primátor Charvát. Psí útulek Dukla Pardubice - lokalita bývalé silážní jámy u průmyslové zóny ve Starých Čivicích.Zdroj: Město Pardubice

Proti umístění útulku do lesoparku se již v minulosti postavili místní obyvatelé i zástupci Pirátské strany.

„Jsme rádi, že se nenašla většina pro kácení stromů a výstavbu objektu, kvůli kterému by dukelský lesopark pozbyl svých kvalit odpočinkové lokality. Pro byli hlavně členové ANO, z nichž někteří se divili, proč si občané stěžují, když k tomu nemají dost informací. To jim ale přece město musí ty informace předat,“ vyjádřil se k výsledku hlasování pirátský zastupitel městského obvodu Pardubice V Filip Vařecha.

Dodal, že u takto kontroverzních záměrů by město mělo vždy nejprve jednat s občany a až následně připravovat koncepční studie.

„Zásadní pro nás byla informace, že má objekt narušenou statiku a bude nutné ho zbourat. Jestliže má být zbourán, určitě by mělo být místo využito jinak, líbilo by se mi zde třeba nové dřevěné hřiště,“ řekl Jiří Rejda, starosta městského obvodu Pardubice V, který byl zastáncem útulku na Dukle, ale právě kvůli zprávě o nutné demolici objektu se nakonec vyslovil proti. Současně zdůraznil, že zamítnutí výstavby útulku na Dukle vnímá jako prohru. „Tímto rozhodnutím jsme posunuli řešení na neurčito. Lokalita Hůrka není příliš vhodná, protože zde budou stát nové domy a lokalita silážní jámy je zase daleko od města.“

Psí útulek Dukla Pardubice - lokalita Hůrka.Zdroj: Město Pardubice

„Jestliže má být zbourán, určitě by mělo být místo využito jinak, líbilo by se mi zde třeba nové dřevěné hřiště,“ doplnil starosta, který byl zastáncem útulku na Dukle, ale právě kvůli zprávě o nutné demolici objektu se nakonec vyslovil proti.

Současně zdůraznil, že zamítnutí výstavby útulku na Dukle vnímá jako prohru. „Tímto rozhodnutím jsme posunuli řešení na neurčito. Lokalita Hůrka není příliš vhodná, protože zde budou stát nové domy a lokalita silážní jámy je zase daleko od města,“ vyjádřil se Rejda. Současně potvrdil, že se domluvil s primátorem Charvátem na vypracování zprávy o demolici chátrajícího objektu Bobr.

Na kritický stav současného útulku pro psy upozornila Martina Loučková, která zde pracuje jako dobrovolnice a je zplnomocněná k zajišťování chodu útulku.

„Jsme zde obklopeni staveništěm, což komplikuje provoz. Máme jen vnitřní malé kotce. Psi na vycházku chodí jen na dvě hodiny denně, takže 22 hodin vlastně koukají skrz mříže do vedlejšího kotce, což je pro ně i pro nás šílené,“ přiblížila situaci.

Vyjádřila se, že lidé by se určitě neměli obávat hluku, který se ve spojení s útulkem hodně diskutuje a uvedla, že nyní mají v útulku pouze 3 psy. „Ještě před třemi lety jich bylo třeba i 200, nyní se psi hlavně díky čipování vrací téměř ihned majiteli,” řekla Loučková.