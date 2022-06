Spor se společnostmi, které v krajském městě koloběžky provozují, se nyní přiostřil. Společnost Lime poslala na městský obvod dokonce předžalobní výzvu k vydání věci.

„Máme zaznamenáno několik zranění, dokonce i nevidomých chodců,“ připomněl Rejda situace, kdy se koloběžky objevily například na cyklostezce nebo pohozené před školkou.

Radní města se dlouhodobě snaží najít systém, který by vyhovoval provozovatelům koloběžek i veřejnosti. Podle firem je problém v tom, že mají pro koloběžky málo parkovacích míst. Radnice pro ně nechala od loňského září po městě vyznačit asi 25 stání. Na pátém městském obvodě jich je podle jeho vedení oficiálně povoleno 11.

Aplikace Lime, která umožňuje půjčení koloběžky, však ukazovala ještě minulý týden 40 parkovacích bodů. Po negativních ohlasech aplikace nyní na Dukle ukazuje už jen 5 míst k zastavení.

Problém přiznává i společnost Bolt, která sdílení koloběžek v Pardubicích začala před dvěma lety provozovat jako první. „Je možné, že s nedostatkem parkovacích míst, jejichž počet se odvíjí od rozhodnutí jednotlivých městských obvodů, vzniká situace, kdy jsou parkovací místa přetížená,“ připustila manažerka Boltu Silva Sulaimanová.

Firma ale zároveň upozorňuje na to, že lidi nabádá, aby koloběžky zaparkovali správně.

Nesprávné odkládání sdílených elektrokoloběžek v Pardubicích budí emoce a vyvolává nepříjemnosti. Radnice se snaží problém vyřešit pomocí speciálních parkovacích míst.Zdroj: Deník/Nikola Remešová

„Naše stroje lze odstavit jen na k tomu určených místech viditelných v aplikaci, mimo která aplikace ani nedovolí jízdu ukončit,“ upozornila s tím, že pro ukončení jízdy je nutné zaparkovanou koloběžku vyfotit.

Stroje v sobě mají navíc zabudovaný GPS modul, díky kterému lze v aplikaci zjistit jejich přesnou polohu. „Nenecháváme naše stroje stát týdny bez povšimnutí. Koloběžku, která se vybije nebo potřebuje jinou údržbu, odvezeme do našeho skladu zpravidla téhož dne,“ popsala Sulaimanová.

Starosta Dukly ale nesouhlasí.

„Jak je pak možné, že u nás ty koloběžky zůstávají tři týdny? My jim vlastně děláme službu. Všechny ty pohozené koloběžky, které by si měli sbírat po celém obvodu, ne-li městě, dáváme na jedno místo,“ dodal Rejda. Podle něj ani jedna firma neprojevila vstřícnost s ním jednat.

Jednotlivá místa určená k odkládání koloběžek vybralo vedení Pardubic loni. „Bylo to ve spolupráci s městskými obvody,“ sdělila Klára Sýkorová, mluvčí městských služeb, které piktogramy na chodnících vytvářejí.

Na dohodě se podílely i oba provozovatelé elektrokoloběžek - Bolt a Lime, které v Pardubicích mají dohromady kolem čtyř stovek sdílených koloběžek. Podle náměstka primátora Petra Kvaše by bylo ideální, kdyby další piktogramy přibyly a v ulicích by bylo 50 až 80 stanovišť.

JAK JE TO U SOUSEDŮ V HRADCI

Podobný problém řeší i v sousedním Hradci Králové, kde rovněž fungují sdílené koloběžky společností Lime a Bolt. Tam se ovšem radnice k problému postavila rázněji. Vytyčení odkládacích míst na veřejných prostranstvích vyžaduje nová městská vyhláška, která také zabrané plochy zpoplatňuje.

Poplatek za umístění elektrokoloběžek na veřejném prostranství je v Hradci tři koruny za metr čtvereční. Sdílené koloběžky se tak do města vrací jen pomalu. To, že společnost Bolt kvůli tomu převezla koloběžky právě z Hradce do Pardubic, provozovatel odmítá.

„Nenavýšili jsme počet koloběžek v Pardubicích převozem strojů z Hradce Králové,“ uzavřela Sulaimanová.