Modernizace objektu v centru Pardubic je v plném proudu. Stavba probíhá už dva roky.

Cílem projektu je propojení obchodního domu se sousedním Palácem Pardubice, a to v garážích, přízemí a druhém nadzemním podlaží. „Půjde o moderní komplex, který si však zachová svůj jedinečný původní exteriér. Červená fasáda v kombinaci s cihlovým zdivem je již součástí pardubického Masarykova náměstí a třípatrová budova s rovnou střechou jí zůstane i nadále,“ informovala Adéla Kubaštová za Palác Pardubice, který budovy vlastní.

Tento měsíc byl dostavěn nejvyšší vrchol budovy, takzvaná glajcha. Skončila tak další etapa modernizace objektu. Stavbaři také dokončili strojovnu na střeše a může tak zmizet věžový jeřáb. Hotové jsou také betonovací práce v jednotlivých patrech budovy i montáž ocelové stropní konstrukce. „Opravu to opravdu potřebovalo jako sůl, ale už to nikdy nebude ono,“ dodává Karolína, která ale doufá, že Tesco už brzy otevřou.

OBRAZEM: Demolice v Prioru skončila. Rekonstrukce ho spojí s Palácem

Veškeré práce by měly být dokončeny v druhé polovině roku 2022. Budova bude odpovídat nejmodernějším požadavkům, ale zachová si svůj jedinečný původní exteriér. Majitel Pardubákům slibuje, že si lépe nakoupí. „Návštěvníci se budou moci těšit na ještě větší výběr zboží, který rozšíří současnou nabídku Paláce Pardubice. Samozřejmě nebude chybět ani supermarket s potravinami,“ sdělil jednatel společnosti Atrium Oldřich Špůrek. Podle plánu by v nových prostorách měly být nové obchody a nemělo by chybět ani parkoviště a bezbariérový přístup.

Drobné úpravy se změnily na kompletní rekonstrukci

Obchodní dům je zavřený od října roku 2019. Ačkoliv se očekávalo, že rekonstrukce půjde rychle, vyskytly se komplikace. „Opravné práce jsou rozsáhlé, a i přestože jsme se všichni těšili na brzké znovuotevření, výrazná modernizace prostor je opravdu nutná,“ přiblížil rozsah prací Špůrek. Přestože se projekt protáhne a bude stát i víc peněz, prioritou je bezpečnost. „Naší prioritou je zajistit bezpečnost prostor budovy a provést opravdu kvalitní rekonstrukci,“ dodal Špůrek.

Firma musela původní plán prací upravit

Celková oprava architektonicky zajímavé budovy se v minulosti protáhla kvůli nečekaně špatnému technickému stavu objektu, kdy museli dělníci vybourat celé stropy. „Kvůli nečekaně špatnému technickému stavu budovy se původní plán rekonstrukce bohužel prodloužil, nyní však již vše postupuje podle plánu,“ řekla Kubaštová.

Projekt je rozdělen do tří částí a to, rekonstrukce bývalého hypermarketu, stavba spojovací chodby mezi prostory Atrium Palác Pardubice a bývalým hypermarketem a úpravy v garážích Paláce Pardubice.

OBRAZEM: 50 let od počátku stavby Prioru. Nyní ho dělníci okupují znovu

Budova byla postavena v roce 1974 a je tak významnou stavbou. „To bylo vždy první místo kam jsme v šli, když jsme přijeli do Pardubic,“ vzpomíná na historickou budovu Lenka, která se už těší až se obchodní dům znovu otevře.

Od roku 2007 sloužil objekt OD Prior jako hypermarket britského řetězce Tesco – v přízemí se nacházela prodejna potravin, ve druhém patře textil a ve třetím podlaží dětské oddělení a služeb. Od roku 2019 patří pod sousední obchodní centrum Palác Pardubice.

Firma slibuje, že jedinečný původní exteriér budovy zůstane zachován, a to včetně barvy fasády, která odkazuje na znak města Pardubic. Třípodlažní dům s plochou střechou tak zvenku bude i nadále zdobit ocelová fasáda v kombinaci s cihlovým zdivem.

Prior



V rámci svého brutalistického stylu se vyznačuje osmiúhelníkovými okny upomínajícími na medové plástve, které odkazují k tradičnímu pardubickému medovému perníku.



Původní červeno-oranžová barva byla navržena v souladu s barvami znaku města Pardubic.



Budova získala ocenění v architektonické soutěži v uruguayském Montevideu a šlo také o první budovu moderního obchodního domu ve Východočeském kraji.



Budova se pyšnila prvními eskalátory v Pardubicích a byla vybavena i moderní vzduchotechnikou.