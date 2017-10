Čeká nás obtížné sestavování vlády i test kvality demokracie

/KOMENTÁŘ/ - Mají tradiční politické strany budoucnost? To je otázka, která se při pohledu na výsledky letošních parlamentních voleb velmi silně vnucuje. Hnutí ANO, Okamurova SPD a KSČM – tedy skupiny, které se více či méně definují jako antisystémové – získaly v Pardubickém kraji téměř 49 procent hlasů a obsadí šest z deseti mandátů.

Miloš Zeman a Andrej BabišFoto: ČTK

Voliči vsadili na Andreje Babiše, jehož hnutí nyní dominuje českému stranickému systému. Je logické, že to bude on, kdo se pokusí sestavit novou vládu, i přes drtivé vítězství ve volbách to ale nebude jednoduchý úkol. Pardubický lídr ANO Martin Kolovratník kategoricky odmítl, že by chtěli svou vládu postavit na tiché podpoře komunistů či Okamury.



Ostatní politici ale zase sveřepě hlásí, že nepůjdou do vlády, kterou by vedl trestně stíhaný Babiš. Navíc, jak trefně podotkl končící pardubický poslanec za TOP 09 Jiří Skalický, vzhledem k převaze hnutí ANO bude případný koaliční partner jen „nosičem vody“.



Letošní volby provázela lehce hysterická atmosféra, mnozí Babišovi političtí konkurenti i komentátoři varovali před ohrožením demokracie v České republice. Zda to byly jen plané hrozby, poznáme celkem záhy. Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek získali opět poslanecký mandát, policie tudíž bude muset znovu požádat o jejich vydání k trestnímu stíhání. Tenhle akt se stane jakýmsi lakmusovým papírkem kvality demokracie v Česku.



Vyspělou demokracii lze poznat tak, že má striktně oddělenou moc výkonnou, zákonodárnou a soudní. Pokud by snad nová Poslanecká sněmovna tyto poslance k trestnímu stíhání nevydala, uzurpovali by si zákonodárci právo rozhodnout o vině či nevině. A pak teprve by bylo na místě začít se bát…