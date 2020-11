Radní města Pardubic dnes schválili dodavatele v části stavby včetně vybudování přípojek vody, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a plynu v projektu Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic v areálu Automatických mlýnů. Nejnižší nabídkovou cenu v rámci otevřeného výběrového řízení ve výši necelých 271 milionů korun včetně DPH podala Společnost pro výstavbu Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic tvořená firmami Metrostav a Chládek a Tintěra.

Centrální polytechnické dílny a GAMPA znají dodavatele | Foto: Vizualizace - CPD a GAMPA

„Zároveň se podařil nezbytný krok, který jsme deklarovali zastupitelům při schválení finálního investičního záměru k dalšímu postupu. Řídicí výbor ITI schválil náš aktualizovaný projektový záměr Centrální polytechnické dílny (projektový záměr Galerie města Pardubic byl schválen dříve) a odsouhlasil navýšení dotace z Evropské unie, včetně podílu státního rozpočtu to je o téměř 31 milionů korun více. Původní dotace na stavební část měla činit 139,7 milionu korun, nově by po navýšení mohla dosáhnout přes 170,7 milionu korun. Nic tak nebrání podpisu smlouvy s dodavatelem stavby,“ informuje náměstek primátora Jakub Rychtecký, který přípravy projektu vede s tím, že přes navýšenou cenu tak město nepotřebuje ani korunu navíc z vlastních zdrojů rozpočtu města. „Navíc máme ambici přinést do projektu dotační peníze již v příštím roce díky průběžným žádostem o proplácení evropských peněz, takže bychom v roce 2021 měli přinést do cash flow města další peníze, přestože je máme v rozpočtu plánovány na straně příjmů až v roce 2022,“ vysvětluje náměstek Rychtecký.