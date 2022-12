Hlavní akcionář uvedl, že do Pardubického pivovaru během tří let investoval více než 100 milionů korun s cílem posílit jeho pozici na tuzemském i zahraničních trzích. Investice podle zástupců pivovaru putovaly jak do výrobních technologií, tak do samotných značek. Změna situace v důsledku pandemie a vypuknutí války na Ukrajině, ale nakonec přispěla k rozhodnutí pivovar zavřít.