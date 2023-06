Město chce otevřít Červeňák. Stav mostu v bývalém vojenském prostoru ověří lezci

Pardubice chtějí znovu zprovoznit most Červeňák, který je v přírodní lokalitě nedaleko centra Pardubic. Oficiálně zavřený je čtyři roky. Po mostě přes Chrudimku ale v současnosti lidé chodí na vlastní nebezpečí. Zkracují si tak cestu. Radní odsouhlasili peníze na posudek, který ukáže v jakém stavu most skutečně je. Přes 80 let starou stavbu prověří odborníci i horolezci. V příštím roce má pak začít obnova stejnojmenného přírodního parku za 60 milionů korun.

Areál bývalého vojenského cvičiště Červeňák, 2019 | Video: DENÍK/Lada Součková