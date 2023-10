Zákaz vstupu a bariéra proti chodcům. Červeňák má špatnou statiku, není bezpečný

Pardubice chtěly znovu zprovoznit most Červeňák, který je v přírodní lokalitě bývalého vojenského prostoru. Pardubičtí radní chtěli lidem usnadnit návštěvu této přírodní lokality. Cestu do divoké přírody nedaleko centra města by zájemcům zjednodušil právě most Červeňák. Místo zpřístupnění ale na mostě vyrostla bariéra a lidé na most nesmí. Podle radnice by bylo velmi nebezpečné se po mostě pohybovat. Most může kdykoliv spadnout.

Technický stav mostu Červeňák není dobrý, konstrukci doplnily bariéry proti vstupu chodců | Foto: Město Pardubice