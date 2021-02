Například podle bývalého místopředsedy Úřadu na ochranu hospodářské soutěže Roberta Nerudy, je současný 9 ročník kampaně prakticky vlastizrádný. "Držet suchý únor v době lockdownu, kdy mají vinaři a pivovary nižší odběry, není vlastenecké," napsal Robert Neruda na svém twitterovém účtu.

Podle psychologů však má Suchej únor smysl. A to hlavně v dnešní době, kdy podle studie expertů Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ) za epidemie přibylo těch, kteří pravidelně pijí nadměrně. Jejich podíl vzrostl ze čtyř na šest procent. "Rozhodně ta kampaň smysl má. Přeci jenom si náš organismus odpočinw a připraví se na další měsíce aktivního pití," říká psycholog Jan Lašek a jedním dechem dodává: "Výzkum NÚDZ mi přijde trošku subjektivní. A Suchej únor se asi nestane příliš masovým jevem. On se totiž člověk nestane alkoholikem během dvou měsíců. Ale tato akce, hlavně v této době, kdy si člověk připadá nesvoboden a říká si, že si z té frustrace dát o toho panáčka navíc, je zkouška. Vím, že doba je teď těžká, ael nástup toho zásadního pití opravdu netrvá měsíc a má hlubší kořeny než to, že nyní nemohu do oblíbené hospodi či vyjet na hory."

Akci Suchej únor vítá i psycholožka Irena Šritrová z ambulantního centra Laxus, které slouží jako poradenské místo pro uživatele drog, alkoholu či patologické hráče. Podle ní však ani covidová krize jejich linky a ambulance z pohledu vyšší závislosti na alkoholu více nezatěžuje. "Nevnímáme, že by v době covidu byl násůst lidí, kteří mají problém s alkoholem, vyšší, než v letech minulých. Spíše vnímáme, že více lidí nyní řeší zoufalou finanční a sociální situace. To má na naše klienty velký vliv, ale ruku v ruce s tím nejde, že by se jim tím pádem případně zhoršily problémy s alkoholem," říká Irena Šritrová, které se na kampani Suchej únor líbí fakt, že je "nenucená":

"Přijde mi fajn, že to není žádná hurá akce a neříká lidem, co smí a co ne, ale poukazuje na to, jaké dopady alkohol mít může. A dává lidem šanci podívat se s odstupem na to, že v naší společnosti je alkoho takřka automatismem se kterým často spojujeme naše životy. Vždyť která oslava se obejde bez alkoholu? Pří této akci si tak lidé uvědomí, že alkohol je větší součástí života, než si mysleli.“