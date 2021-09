Čeští závodníci v tomto sportu dlouhodobě patří k nejlepším na světě. Poprvé vyhrál Patrik Černý titul mistra světa už v roce 2018, letos přidal titul druhý. Na virtuálním stupni vítězů se navíc setkal s dalšími dvěma Čechy. Přesto se o tomto malém sportu v domácím prostředí příliš neví.

Existují dvě hlavní disciplíny – net, při které se s drobným míčkem hraje na volejbalovém hřišti přes síť, a freestyle. Právě ve volné disciplíně, v kategorii rutina, závodí i mladý sportovec z Pardubicka. „Nemáme žádná pevná pravidla na to, jaké triky musíme předvést nebo na jakou hudbu. Kdyby chtěl někdo vystupovat na ticho, klidně může,“ uvádí Černý. Nezáleží ani na velikosti nebo tíze samotného hakisaku.

Celé soutěžní vystoupení v podkategorii rutina trvá dvě minuty. Za tu dobu musí závodník předvést to nejlepší, co umí. Přesně to se Černému povedlo. Vinou koronavirové pandemie probíhalo letošní mistrovství světa, stejně jako to loňské, online. „Nejprve jsem musel během čtrnácti dnů natočit a odeslat porotcům video pro kvalifikační kolo. Následovalo video pro kolo finálové, které ale nebylo jednoduché. Tím, že každý má nespočet pokusů ho natočit, musí být sestava opravdu těžká a bezchybná,“ popisuje a dodává, že mu online závody k srdci příliš nepřirostly.

Do hodnocení, které rozhodčí udělují, se kromě technického hlediska promítá i artistická stránka daného vystoupení, podobně jako u krasobruslení. V artistické části tak jde zejména o to, jak závodník využívá prostor a hudbu, nebo jakým způsobem komunikuje s publikem. Právě publikum ale při online závodu chybělo. I vyhlášení vítězů tak proběhlo na streamu.

Černý se na letošní mistrovství připravoval už od března. „Chodil jsem běhat, abych si zlepšil fyzičku. Ono se to nezdá, ale udýchat dvě minuty poskakování s míčkem je dost náročné. Mimo to jsem plaval, chodil do posilovny a samozřejmě hodinu denně jsem trénoval s hakisakem,“ uvádí. Samotné vystoupení pak trik po triku sestavoval více než tři měsíce.

Současný mistr světa udivuje triky s hadrovým míčkem nejen rozhodčí, ale i návštěvníky plesů, firemních večírků, festivalů nebo dětských dnů. S kolegou Tomášem Tučkem, který ho k tomuto sportu před více než deseti lety přivedl, objíždí se svou show různé společenské akce.

Footbag je podle slov Černého téměř pro každého. Není potřeba žádná speciální výbava, bohatě postačí hakisak, boty, kraťasy a tričko. Navíc jde o sport s malou komunitou závodníků. „Žádná velká rivalita mezi námi není. Naopak, jsme vždy rádi, když se na závodech všichni setkáme a popovídáme si,“ uzavírá.

Kateřina Špásová