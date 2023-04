Česká pošta v pátek zveřejnila seznam 300 poboček, které chce zrušit. V Pardubicích jich má zaniknout sedm, zcela bez pošty zůstanou například části Dukla nebo Dubina. Návrh vládního nařízení, které zrušení vybraných poboček umožní, bude vláda schvalovat zřejmě příští týden.

Česká pošta zveřejnila seznam 300 poboček, které chce zrušit. Je mezi nimi i sedm poboček v Pardubicích. Zcela bez pošty zůstanou například části Dukla nebo Dubina.

„K 1. červenci uzavíráme 300 poboček, které už nejsou podle platné legislativy potřeba. Není to o emocích, je to o finanční realitě České pošty, se kterou se musíme vypořádat. Pokud bychom nedělali potřebná opatření, postupem času by pobočky nebyly už žádné, protože by nebyla Česká pošta,“ řekl k tomu Miroslav Štěpán, pověřený zástupce generálního ředitele České pošty.

Krajské ztráty: 17 poboček v 6 městech

V Pardubickém kraji se ukončení provozu týká 17 poboček v šesti městech. K uzavírání poboček se v pátek ráno vyjádřil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Od samého počátku debat na téma uzavírání poboček České pošty a propouštění zaměstnanců jsem upozorňoval na nezbytnost aktivní komunikace ke všem, kterých se tato opatření týkají. Jsou to starostové měst a obcí, ale samozřejmě také zaměstnanci jednotlivých poboček, kterých se bude rušení a následné propouštění dotýkat," uvedl Netolický.

V návaznosti na zveřejněný seznam poboček hejtman kontaktuje starosty šesti měst v Pardubickém kraji s dotazem, zda tuto informaci obdrželi s předstihem a jak s nimi bylo komunikováno. V regionu by mělo dojít k uzavření 17 poboček, z toho sedm se nachází v Pardubicích.

„Odmítám vzdálení poštovní služby od občanů zvláště ve městech. Proto je nutné proti rušení poboček posílit a rozšířit služby na zbývajících pobočkách, na které se logicky přesune nápor klientů. Pro obce jsme navíc připravili nový dotační titul, kterým chceme pomoci s udržením pobočkové sítě ve formě Pošta Partner. Ta se může nacházet například v obchodě s potravinami nebo přímo na obecním úřadě,“ dodal hejtman Martin Netolický.

Primátor Pardubic Jan Nadrchal ve svém vyjádření napsal, že počet a konkrétní pobočky určené ke zrušení ve statutárním městě Pardubice se radnice dozvěděla ve čtvrtek. „Pošta s námi tento krok nekonzultovala, neměli jsme možnost rozhodnutí korigovat či ovlivnit. Vzhledem k tomu, že v Pardubicích jde o více než polovinu stávajících poboček, tedy 7 ze stávajících 13, zcela jistě způsobí velký diskomfort pro zákazníky, kteří si budou muset najít novou spádovou pobočku ve větší vzdálenosti. Zcela bez pošty zůstanou například části Dukla nebo Dubina, což jsou velké a hustě obydlené oblasti. Podle návrhu poboček ke zrušení to vypadá, že výběr probíhal zcela nahodile a nesystémově," uvedl ve společném prohlášení Jan Nadrchal se svými náměstky. Primátor doufá, že při osobní schůzce se zástupci pošty, která je již domluvena, se počet rušených poboček podaří snížit. „Vítáme i aktivitu Pardubického kraje a Svazu měst a obcí o koordinaci společného postupu při jednání s Českou poštou. Počítáme i s konzultacemi s jednotlivými městskými obvody," zaznělo ve vyjádření.

Výběr rušených poboček popsal mluvčí České pošty Matyáš Vitík: „Redukce poboček byla stanovena podle parametrů Českého telekomunikačního úřadu, konkrétní pošty pak byly vybrány podle návštěvnosti klientů, podle počtu uskutečněných transakcí, ekonomické rentability svého provozu a podle kritérií, která jsou důležitá z pohledu klienta, jako jsou například bezbariérový vstup nebo dostupnost MHD."

Seznam rušených poboček v Pardubicích:

Pardubice 23, Dražkovice

Pardubice 7, Komenského 56, Pardubičky

Pardubice 17, generála Svobody 77, Rosice

Pardubice 4, náměstí Dukelských hrdinů 2233, Zelené Předměstí

Pardubice 12, Jana Zajíce 983, Studánka

Pardubice 5, Jana Palacha 1552, Zelené Předměstí

Pardubice 3, Na Drážce 1585, Bílé Předměstí

Jiných pošt na Pardubicku by se rušení dotknout nemělo. Česká pošta neuzavírá pobočky v obcích, kde sídlí pouze jedna pošta. Zároveň se redukce pobočkové sítě netýká pošt Partner.

Návrh vládního nařízení, které zrušení vybraných poboček umožní, bude vláda schvalovat zřejmě příští týden.

Seznam dalších rušených poboček v Pardubickém kraji (kromě Pardubic):



Česká Třebová, Ústecká 205, Parník, 56002, Česká Třebová

Hlinsko, Chlum 24, 53962, Hlinsko

Chrudim, Medlešice 69, 53831, Chrudim

Chrudim, U Stadionu 810, Chrudim III, 53703, Chrudim

Chrudim, Topolská 1204, Chrudim IV, 53705, Chrudim

Svitavy, Bratří Čapků 351/1a, Lačnov, 56802, Svitavy

Svitavy, Tyrše a Fügnera 649/15, Předměstí, 56802, Svitavy

Ústí nad Orlicí, Sokolská 138, Kerhartice, 56204, Ústí nad Orlicí

Ústí nad Orlicí, Třebovská 140, Hylváty, 56203, Ústí nad Orlicí

Ustí nad Orlicí, Polská 1308, 56206, Ústí nad Orlicí