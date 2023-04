/FOTO, VIDEO/ Archeologický objev z Kladiny na Pardubicku, který byl obestřen tajemstvím, nakonec odhalil světový unikát. Dokumentární film o nádobě s bohatou tepanou výzdobou a nečekaným obsahem slibuje tajemné a poutavé vyprávění. Premiéra se koná ve čtvrtek v budově krajského úřadu.

Unikátní bronzové vědro z 9. století před Kristem. Sama nádoba je velmi vzácná, ale ukrývala i zajímavý obsah. | Foto: Východočeské muzeum Pardubice

Kráska z Kladiny, jak se dnes říká tři tisíce let staré bronzové nádobě z kolekce Východočeského muzea v Pardubicích, stále budí velkou pozornost. Filmový dokument popisující pozoruhodný příběh tohoto jedinečného nálezu bude mít svou českou premiéru tento týden v Pardubicích. Promítání se uskuteční ve čtvrtek 20. dubna v 17 hodin v sále Zastupitelstva Pardubického kraje. Česká premiéra snímku je zdarma přístupná veřejnosti, ale kvůli omezenému počtu míst je nutná rezervace na e-mailu rezervace@vcm.cz.

Nádobu vykopali archeologové v září 2017 u Kladiny na Pardubicku poté, co ji objevil náhodný nálezce. Poklad skrývala nenápadná písečná duna v obecním lese. Objev, který byl obestřen tajemstvím, nakonec odhalil světový unikát. Šlo o to, co bylo uvnitř nádoby, která vznikla přibližně 900 let před naším letopočtem. Díky moderním technologiím se výzkumníkům podařilo v nádobě najít pozůstatky prosa a směs hořkých bylin. Vědro zřejmě ukrývalo nejstarší doložené pivo ve střední Evropě.

Objev nádoby s bohatou tepanou výzdobou a s motivy slunečních bárek tažených labutěmi změnil pohled na vývoj pozdní doby bronzové. Je dokladem komunikace elit této doby a svědčí rovněž o jejich rituálech.

Slavnostní uvedení filmu o bronzovém vědru mělo už letos v únoru svou mezinárodní premiéru v sále Rady Evropy ve Štrasburku, kde muzeum poprvé prezentovalo i stejnojmennou výstavu. „Místo jsme zvolili záměrně. Totiž právě tam neustále trvá debata o evropské kulturní identitě. Příběh vědra z pozdní doby bronzové je naším významným příspěvkem do této debaty,“ vysvětlil ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek. Ten je společně s archeologem Janem Jílkem autorem scénáře filmu. Režíroval ho Erik Knajfl.

Klenotnice od Evy Jiřičné

Nádoba by měla být časem uložena na čestném místě v pardubickém zámku, kde Východočeské muzeum sídlí. „Rádi bychom situlu umístili do centra budoucí archeologické „klenotnice“ na pardubickém zámku, kterou pro nás navrhla architektka Eva Jiřičná,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek.

Podívejte se na video z představení vzácné nádoby v Pardubicích v září 2021.

Zdroj: Deník/Nikola Remešová

Dokumentární film upoutal diváky ve Štrasburku tajemným i napínavým způsobem vyprávění. K přípravě dokumentárního filmu přizval režisér Erik Knajfl mladý tvůrčí tým. „Příběh jsme vyskládali tak, že divák společně s archeology a dalšími odborníky postupně odkrývá jednotlivá tajemství kladinského vědra,“ řekl Erik Knajfl.