/FOTOGALERIE/ 73. ročník závodu o Zlatou přilbu přilákal do Pardubic spoustu fanoušků ploché dráhy. Nadšenci si užili již tradičně krásnou podívanou. První říjnový víkend lákal nejen svým počasím, ale především legendárním závodem. Na Svítkově fandili nejen Češi, ale dorazilo i spoustu fanoušků ze zahraničí. Jste fanoušky i vy?

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.