„Nesem vám noviny, poslouchejte,“ spustila krátce po 18. hodině více než tisícovka hlasů po celém Pardubicku. Akce Deníku Česko zpívá koledy opět spojila celou zemi. Před tím než se lidé oddali koledám, na mnoha místech chvílí ticha vyjádřili podporu všem, kterých se dotkla úterní tragédie v Ostravě.

Česká zpívá koledy 2019 v Pardubicích | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Přímo v Pardubicích na Pernštýnském náměstí si s Deníkem a se všemi návštěvníky zazpívají sbory Čtyřlístek se sbormistryní Adélou Sládkovou a Pramínek se sbormistryní Michaelou Trunečkovou. Oba sbory působí při Základní škole Prodloužená v pardubických Polabinách. Základní škola Prodloužená v pardubických Polabinách je jedinou školou v Pardubickém kraji, která se zaměřuje na rozšířenou výuku hudební výchovy. Ve školním roce 1987/1988 nastoupili do této základní školy první prvňáčci do nově otevřené třídy s rozšířeným vyučováním hudební výchovy a během třiceti let prošlo hudebními třídami několik stovek absolventů, kteří získali základy hudební nauky a sborového zpěvu.