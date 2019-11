Návštěvníci se dočkají třeba cestovatele Ladislava Zibury, novinářky a fotografky Lenky Klicperové nebo Moniky Benešové, která překonala Pacifickou hřebenovku. Mluvit bude i kuchař Zdeněk Pohlreich o jídle ve světě. V první den festivalu, ve čtvrtek, začíná program v 16:30, kdy bude Jiří Kalát vyprávět o Iránu. Vstupenky jsou k zakoupení na Ticketportalu nebo v Informačním centru v Pardubicích, cena se pohybuje od 80 do 195 korun za jednu přednášku. Celofestivalová čtyřdenní vstupenka stojí 900 korun.

Program



Čtvrtek

16:30 – Jiří Kalát – Irán

18:15 – Lenka Hrabalová – Irák

20:00 – Vladimír Váchal – Severní Korea



Malý sál

17:00 - Ladislav Kalous - Jižní Amerikou z Bogoty do Ria de Janeira

19:00 – Carol a Deny – Východní pobřeží USA - autobusem z Kanady na Floridu



Pátek

16:30 – Vladimír Hauk - Táta kolem světa – S nevěstou přes jihovýchodní Asii

18:15 – Tomáš Šebek – Lékař bez hranic

20:00 – Tomáš Vejmola – Tomík na cestách



Malý sál

17:00 – Dominik Barták – Ukrajina

19:00 - Lenka Klicperová a Markéta Kutilová – Ve válce



Sobota

09:30 – Steve Lichtag - Dobrodružství z oceánů

11:15 – Matouš Vinš - Keňa: Dobrodružství mezi zebrami, čajovníky a ledovci

13:00 – Zdeněk Pohlreich – Zeptej se na vše o cestování a zajímavých jídlech po světě

14:45 – Martin Úbl – Bolivie

16:30 – Pavel Svoboda – Gruzie a Armenie

18:15 Marek Holeček – Maara Tour 2019

20:00 Monika Benešová – Pacifická hřebenovka



Malý sál:

09:30 Pavel Chlum – Banát

11:15 Jana Troupová – Island

13:00 Marek Žíla – Kolumbie - nejrozmanitější země světa

14:45 Karel Štěpánek – Cestování jako životní styl aneb pětiletá cesta za štěstím

16:30 Jirka Dolejš – Nový Zéland

18:15 Vladimír Lemberk – Altaj – nejkrásnější hory Sibiře

20:15 Jan Macháček – Indie - země, kde i minuta na ulici je zážitkem na celý život



Neděle

09:30 Jan Macháček - Jak levně a efektivně cestovat

11:15 Jindra Böhm – Norsko nad vodou a pod vodou

13:00 – Dan Přibáň – Trabanti – Velká cesta domů

14:45 Lukáš Synek – Saudská Arábie

16:30 – Lada svetom – Afrika

18:00 Ladislav Zibura – Prázdniny v Evropě

20:15 Petr Jan Juračka – Indonésie jako žádná jiná



Malý sál:

09:30 Jarda Bouzek – Za Mayskými památkami a tequillou do Mexika

11:15 Lukáš Zeman – Kalimantan - po stopách orangutanů a lovců lebek

13:00 Jarda Bouzek - S foťákem kolem světa

14:45 – Štěpán Pastula – Severní Indie a oblast Malého Tibetu

16:30 Beer with travel

18:00 Škoda 100 na cestách - Dokola kilem! – Cesta na východ

20:00 Lucka Dobřenská a Štěpán Pastula - Objevuj, poznávej, zažívej - rovníkový Ekvádor