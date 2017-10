Cestu do porodnice nestihli, ale vše dopadlo dobře

Pardubice - Výjimečnou situací v životě každé rodiny je jistě narození potomka. Ne vše se však dá vždy spolehlivě naplánovat a situace se pak zaručeně vyvýjí jinak než by si nastávající rodiče přáli.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Nedočkavý potomek tak spěchal na svět, že překvapil lékaře i rodiče. Rodina z Chrudimska sice zavolala záchrannou službu, ale cestu do porodnice už nestihla. "Na místo vyjela posádka s lékařem. Naše snaha u takových případů v terénu směřuje, pokud to situace dovoluje, k co nejšetrnějšímu převozu nastávající maminky na nejbližší porodnické oddělení. To proto, aby se zamilo nečekaným komplikacím při porodu v terénu, kde není takové zázemí jako v nemocnici," uvedl Aleš Malý, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje.



Jenže v tomto případě už cesta do nemocnice možná nebyla. Ale žádný strach - vše dobře dopadlo. "Posádka po příjezdu na místo zjistila u ženy předčasný porod, který už je v chodu. transport už nepřipadal v úvahu. Po pár minutách ale záchranáři převáželi místo jedné pacientky rovnou dvě," dodal Aleš Malý. Narodila se holčička, ona i matka byly pak v pořádku předány do péče Pardubické nemocnice.