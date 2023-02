Nádobu vykopali archeologové v září 2017 u Kladiny na Pardubicku poté, co ji objevil náhodný nálezce. Poklad skrývala nenápadná písečná duna v obecním lese. Objev, který byl obestřen tajemstvím, nakonec odhalil světový unikát. Šlo o to, co bylo uvnitř nádoby, která vznikla přibližně 900 let před naším letopočtem. Díky moderním technologiím se výzkumníkům podařilo v nádobě najít pozůstatky prosa a směs hořkých bylin. Vědro zřejmě ukrývalo nejstarší doložené pivo ve střední Evropě.