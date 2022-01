„Stane se, že rozvrh měníme i pětkrát denně, když odejdou učitelé do karantény,“ podotýká Andrlová.

Ve škole je to jedna velká proměnná, počty učitelů i žáků v karanténě se mění každý den. Na podzim chyběla ve škole skoro polovina učitelů a asistentek, i tak ale výuka jela dál. „Na začátku týdne nám scházelo asi dvanáct zaměstnanců, ale dneska se už někteří vrátili a chybí jich asi devět, další přijdou ve čtvrtek. Většina jich je teď doma kvůli svým dětem,“ vysvětluje Sigl.

Covidová pandemie proměnila nejen práci ředitele, ale i asistentek. „Snažíme se zapojit do výuky co nejvíce asistentky pedagoga. Když ve třídě chybí učitel, tak vykonávají dohled a učitelé posílají třídě práci. Kvalita výuky tomu ale odpovídá. Musíme suplovat, některé hodiny žákům na druhém stupni odpadají,“ konstatuje Andrlová.

Krizový scénář nemají, ale jedno ví jistě - školu zavírat nechtějí. Výuku drží za každou cenu. Pokud je celá třída v karanténě, tak okamžitě přechází na distanční výuku. Tu vedou učitelé, kteří normálně i učí, ať už z domova nebo ze školy. „Nejhorší je, když je učitel v karanténě, část třídy taky doma a zbytek ve škole. Na některých středních školách učitel vyučuje z domu do třídy na dálku. Ale to tady nejde. Pokud je doma v karanténě, tak to není reálné,“ dodává Sigl.

Nejvíce hektické je ve škole tradičně pondělí, kdy musí ředitel zpracovat všechny dokumenty po testování žáků a zaměstnanců. Ale ani v týdnu není klid, děti i učitelé se dostávají do trasování, řeší se karantény a rozvrhy.

„I odpoledne a večer přehazujeme rozvrhy, aby děti a rodiče měli informace co nejrychleji. Do toho řešíme pedagogické věci, protože se uzavírá klasifikace,“ zmíní zástupkyně ředitele.

Často jde na hodinu sice s učebnicí v ruce, ale v duchu přemýšlí, co je potřeba ještě vyřešit. „Není to v klidu, jak to bývalo. A je náročné sledovat neustálé změny, číst obsáhlé metodiky,“ přiznává Andrlová.

V Základní škole v Dolním Újezdu chybí učitelé, ale školu zavírat nechtějí.Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

Sněmovna schválila v úterý deset dní ředitelského volna, které mohou školy využít v době pandemie. To sice vítají i v újezdské škole, ale taky by brali další změny. „Pokud nebudeme schopni zajistit prezenční výuku, protože skončí hodně učitelů v karanténě, tak by se nám hodil přechod na distanční výuku. Až v poslední fázi chceme školu zavírat ředitelským volnem,“ přibližuje Sigl.

Uvítal by proto změnu pandemického zákona, aby mohl sám ředitel rozhodnout o aktuální situaci ve škole. „Jde nám o to, abychom mohli školu zavřít sami, hygiena je dnes nezavírá. Změna zákona by nám pomohla, protože my nejlépe vyhodnotíme situaci ve škole. Když vidím, jak to máme na druhém stupni, kde chybí hodně dětí, bylo by ideální přejít na distanční výuku,“ míní ředitel školy v Dolním Újezdu.

Pod školu s třemi stovkami žáků patří ještě mateřská škola. Tady ovšem platí zase jiná covidová pravidla. Jan Sigl ani nedomýšlí, co se stane, až omikron vypukne mezi kuchařkami ve školní jídelně.

„Pokud bude pozitivní kuchařka, tak jdou do karantény všechny a nemá kdo vařit. Potom bychom museli zavřít školku,“ krčí rameny ředitel a jedním dechem dodává: „Zvládnout se dá ale všechno.“

Školy v Pardubickém kraji aktuálně hlásí desítky učitelů v karanténě. Doma jsou taky stovky žáků. „Ve školách zřizovaných krajem je přes tisíc žáků a přes 40 tříd v karanténě. Školy při nedostatku pedagogů přednostně využívají možnosti vyhlásit ředitelské volno tak, jako je tomu například u Střední průmyslové školy chemické Pardubice,“ sdělil mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.