Testování dětí na koronavirus probíhalo v pondělí ve většině škol v Pardubicích celkem hladce. Přestože mnozí rodiče avizovali, že pošlou dítě do školy bez roušky a odmítají testy, k takovým případům docházelo zřídkakdy.

Jeden problém museli řešit učitelé na ZŠ Prodloužená Pardubice s rodičem, který pro své dítě odmítal testování z nosu. „Měli jsme tu konfliktní situaci s tatínkem, který přišel, že chce dítě poslat do školy bez testování. Nakonec jsme se domluvili a v úterý už si přinesl svůj zakoupený test,“ řekla ředitelka školy Jana Smetanová.

Zbylí rodiče děti otestovat buď nechali, nebo rovnou zůstali s dětmi doma. Na ZŠ Prodloužená tak na domácí výuce bylo 11 dětí, kterým škola bude úkoly posílat domů. „Několik dní předem jsme komunikovali s rodiči, kteří testování odmítali a chtěli přesto poslat děti do školy. Vysvětlili jsme jim, že jinou možnost nemáme, budeme jim posílat úkoly, ale učit je nemůžeme. Nakonec to pochopili a k žádným střetům nedocházelo. Testování jsme tak zvládli bez problému,“ popsal ředitel ZŠ Bratranců Veverkových Pardubice Leoš Šebela s tím, že zhruba 25 dětí do školy nepřišlo. „Někteří rodiče ale důvod zatím neuvedli, takže to nemusí být jen kvůli testování,“ dodal ředitel.

I když vše probíhalo hladce, někteří ředitelé nejsou s testováním smíření. „Nejsem z testování nadšený, ale beru ho jako nutné zlo pro to, aby se děti mohly konečně vrátit do školy. Je vidět, že jsou šťastné a spokojené, byť mají na pusách roušky,“ uznal Šebela.

Ředitelé často souhlasí s testováním, preferovali by však jiné testy, které nejsou tolik invazivní, například testy ze slin. „Testy vůbec nejsou určené pro děti, jsou to profesionální testy, takže si test dítě nemůže udělat samo, pořád k tomu někoho potřebuje,“ řekla Smetanová.

Pochybnosti nad vhodností zvolených testů vyjádřil také pardubický náměstek zodpovědný za školství Jakub Rychtecký, který vidí v jejich používání několik rizik. „Testovací sady, které přišly, nemají český návod, je v nich uvedena informace, že mohou být prováděny jen odborným personálem. Vnímáme zde rizika žalob a střetů s některými rodiči, někde již takové signály máme. Chtějí účast dětí ve škole a školce i bez testů a ochrany úst,“ popsal Rychtecký.

Takoví rodiče ale před školou nepochodí, musí se otočit a vrátit se i se svým dítětem domů. Učitelé neotestované děti do školy pustit nemohou. To kritizuje například pardubická senátorka Miluše Horská, která je zároveň ředitelkou speciální školy Svítání. Tu navštěvují mentálně postižené děti, u nichž může být testování zvláště obtížné. Podle Horské tímto způsobem stát upírá dětem právo na vzdělání. „Když se rozhodnou rodiče své děti netestovat, mají na to právo. Škola by měla vyčlenit prostor i pro tyto děti. Učily by se v samostatné místnosti. Vzdělání by nebylo tak kvalitní, dítě by nebylo se svými vrstevníky, ale určitě se s tím dá nějak pracovat,“ navrhla Horská.

Podle ní by ministerstvo také mělo mít připraveno více alternativ testů, aby si děti mohly vybrat a byla jim nabídnuta i šetrnější a citlivější varianta. „Zejména malým dětem a dětem s handicapem bychom měli nabídnout vícero možností,“ dodala senátorka.

Ona i další ředitelé navíc zpochybňují účinnost těchto testů. Ve většině pardubických škol byly všechny výsledky negativní. Často se stalo, že byl test nefunkční, ale po jeho opakování s negativním výsledkem se děti mohly připojit ke kamarádům. „Účinnost testů je buď nízká, nebo máme děti opravdu velmi zdravé, protože jsme neměli žádný pozitivní výsledek,“ zhodnotila ředitelka Smetanová.

Ředitelé také volají po tom, aby se děti mohly s rodiči testovat doma. V případě pozitivního testu by tak dítě do školy ani nešlo. Pokud by test byl negativní, rodič by napsal čestné prohlášení a zdravý školák by mohl vyrazit mezi spolužáky. „Ve škole se nám tak pohybuje 250 dětí, které na test teprve jdou. Kdybychom tam měli někoho pozitivního, je to velké riziko,“ upozornila Smetanová, podle níž by se mělo rodičům více důvěřovat.

Podobné výtky má k testování také starosta Holic Ondřej Výborný, který se rozhodl napsat otevřený dopis premiérovi. „Mnozí z rodičů se na mě obracejí se svými obavami a starostmi. Snažím se rodiče směřovat k dodržování vládou nastavených pravidel, ale věřte, že i já sám, jako rodič prvňačky, mnohým věcem nerozumím,“ napsal Výborný, který požaduje zejména uživatelsky příjemnější testování a také možnost testovat děti doma.

„Osobně rozumím potřebě testování a jsem pro co nejrychlejší návrat dětí do školních lavic. Přesto vás žádám o sdělení, zda tato a další zpětné vazby z terénu povedou k úpravě postupu pro laskavý a šetrný návrat dětí do škol,“ zakončil holický starosta.