Soutěž Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, do které se zapojilo více než 22 000 žáků osmých a devátých tříd, zná svého vítěze. Stal se jím Vít Peprný z 15. ZŠ Plzeň. Na druhé příčce se umístil Matyáš Kořínek ze ZŠ Pardubice-Polabiny 3.

Dvanáctý ročník celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR zná své vítěze. | Foto: se svolením Czech marketing

Ve čtvrtek se na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice uskutečnilo žákovské mistrovství republiky v chemii. Celostátní finále největší chemické soutěže přivítalo 37 nejúspěšnějších žáků, kteří postoupili z krajských kol.

„Celkem soutěžilo více než 22 000 žáků osmých a devátých tříd, což představuje rekordní účast. Vysoký zájem o soutěž dokládá, že chemie začíná být u mladých vnímána jako atraktivní obor, který dokáže nabídnout kvalitní a perspektivní možnosti studijního i pracovního uplatnění,“ uvedl děkan pořádající fakulty Petr Němec. „Vynikající znalosti a dovednosti předurčují dnešní soutěžící k tomu, aby se chemii věnovali i do budoucna. Věřím, že s mnohými z finalistů se za pár let potkáme jako s našimi studenty,“ doplnil profesor Němec.

Finálové klání se skládalo ze dvou částí. Teoretické znalosti prověřil písemný test, praktické dovednosti laboratorní práce. Součet bodových zisků z obou částí soutěže určil celkové pořadí. Nejlépe si vedl Vít Peprný z 15. ZŠ Plzeň, který se stal pomyslným králem mladých chemiků pro rok 2024. „Vítězství je pro mě velkým překvapením. Soutěžní úlohy mi sice nepřipadaly moc složité, ale svoje umístění jsem viděl spíš někde kolem dvacátého místa. Z prvenství mám ohromnou radost a je pro mě motivací do dalších let. Po maturitě na gymnáziu bych rád chemii studoval na vysoké škole,“ svěřil se vítěz. Ten převzal z rukou rektora Univerzity Pardubice Libora Čapka notebook a od děkana pořádající fakulty Petra Němce příslib přiznání stipendia ve výši 36 000 Kč v prvním akademickém roce studia na FChT Univerzity Pardubice.

Na druhé příčce se umístil Matyáš Kořínek ze ZŠ Pardubice-Polabiny 3, který si odnesl mobilní telefon a příslib stipendia v hodnotě 36 000 Kč. Věcné ceny mu předala ředitelka odboru vysokých škol MŠMT Karolína Gondková. Třetí místo obsadila Sophie Janků ze ZŠ Letovice, která převzala od ředitele Svazu chemického průmyslu ČR Ivana Součka chytré hodinky a od děkana FChT příslib stipendia v hodnotě 12 000 Kč.

Oceněno bylo všech 37 finalistů. Žáci, kteří se umístili na prvních pěti místech, získali i Cenu děkana FChT UPCE - příslib přiznání stipendia v prvním akademickém roce studia na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice v celkové hodnotě 108 000 Kč.

Za úspěchy nejlepších žáků stojí především jejich učitelé, proto se uznání dočkali i pedagogové, jejichž svěřenci obsadili první tři pozice. Učitelka vítěze Lenka Prošková z 15. ZŠ Plzeň obdržela od děkana pořádající fakulty Petra Němce čestné uznání, dárkový koš pochutin a další ceny od partnerů soutěže. Monika Hrabánková z pardubické ZŠ Polabiny 3, jejíž finalista se umístil na stříbrné příčce, převzala tytéž ceny od prorektorky Univerzity Pardubice Petry Bajerové. Bronzové Haně Nečasové ze ZŠ Letovice předal ocenění projektový manažer Svazu chemického průmyslu ČR Jan Kvarda.

V rámci slavnostního vyhlášení výsledků byla udělena i cena Talent roku. Tu získal teprve osmiletý žák třetí třídy Matěj Vaník ze ZŠ Palachova Brandýs nad Labem, který se soutěže zúčastnil v těžké konkurenci osmáků a deváťáků a dokázal se probojovat až do pražského regionálního finále.

Finálový den nabídl také přitažlivý zábavně-vzdělávací program. Pro finalisty a jejich doprovod byly připraveny ukázky efektních chemických experimentů, rodiče a učitelé absolvovali komentovanou exkurzi v prostorách fakulty a vyvrcholení programu patřilo interaktivnímu workshopu molekulární gastronomie. Ten se zaměřil na využití chemických procesů při přípravě netradičních pokrmů a přítomní diváci mohli vzniklé produkty i ochutnat.

„Letošní rekordní účastí více než 22 000 žáků se soutěž Mladý chemik opět zařadila mezi nejpočetněji obsazované vzdělávací projekty určené žákům základních škol v České republice. Poděkování patří organizátorům soutěže za celoroční usilovnou práci realizačního týmu a 85 průmyslovým společnostem a vzdělávacím institucím chemického zaměření za jejich podporu v domovských regionech. Zvláštní ocenění patří i učitelům. Bez dobrých pedagogů by nebylo soutěžících, a proto i jim připomínáme možnost soutěžit a přihlásit se do 15. července tohoto roku do 5. ročníku soutěže učitelů Učme chemii atraktivně. Nejlepší projekty zajímavé výuky chemie budou představeny ostatním pedagogům v rámci nově zavedeného formátu zfilmovaných prezentací,“ uzavřel ředitel Svazu chemického průmyslu České republiky Ivan Souček.