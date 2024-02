Wonkův most se dočká změn: odbočovací pruh, místo pro trolejbusy i cyklopruhy

Letos to byl již 9.ročník oblíbené. chemické soutěže pořádané absolventy Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Soutěžit dorazilo více než 300 žáků, aby zdolali nelehké úlohy z chemie a využili znalostí a s nimi spojené dovednosti v nových situacích. Žáci byli rozděleni na týmy, ve kterých bylo tři až pět lidí. Měli také jasně stanovený dvouhodinový časový limit, při kterém museli zvládnout vyřešit až 60 úloh. A že to pro některé byl leckdy pořádný oříšek potvrdili i někteří ze zúčastněných.

„Můžu říci, že ty úlohy jsou stavěné tak, aby nešly vyřešit za ty dvě hodiny. Byly tak dobře obtížné pro všechny týmy. Nám se podařilo vyřešit asi polovinu úloh a musím říci, ano byly těžké,“ Deníku se svěřil soutěžící z gymnázia.

„No, úplně lehké to zrovna nebylo. Docela nám to dalo zabrat, ale snad to dopadne, uvidíme. Jinak nás to moc bavilo“ potvrdili další dva soutěžící.

„My jim umožňujeme v momentě, kdy se spletou, opakované odevzdání, to znamená, že mají možnost úlohu znovu odevzdat, tak, aby si mohli opravit svoje chyby, což je podle výzkumu přínosné pro proces učení. Zároveň mají možnost nahlížet do papírové literatury,“ dodal Hrubeš.

Organizátoři připravili úlohy, tak aby byly jednotné a tím i porovnatelné s Anglií. Soutěž spadá mezi velmi oblíbené a letos se přijel na Univerzitu Pardubice zúčastnit i soutěžní tým z Košic.

O anglickou variantu klání se postarají také organizátoři na univerzitách v Cambridgi a v Oxfordu, kde se o pět dní později utkají soutěžící v počtu 500 studentů.