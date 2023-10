Česko zažilo nejteplejší září od roku 1961 a soudě podle klementinských tabulek pravděpodobně i nejteplejší od roku 1775, kdy se datuje počátek meterologických měření. Průměrná měsíční teplota vzduchu byla 16,5 °C, což je o 3,5 °C vyšší než normál z let 1991–2020. Oproti normálu z let 1961 - 1990 je pak odchylka ještě vyšší.

Slunce, horko, vedro. Ilustrační foto | Foto: Jan Ježdík

Podle předběžných dat byla v Pardubickém kraji teplotní odchylka od průměru dokonce ještě vyšší než je celorepublikový průměr. Celý měsíc navíc provázelo atypické slunečno a extrémní nedostatek deště.

Hlavně na Chrudimsku přesáhla odchylka od průměru z let 1991 - 2020, soudě podle mapy vydané Českým hydrometeorologickým ústavem, 4 °C. V ostatních částech kraje byla odchylka o něco málo menší. Za celý měsíc byl jen jeden den, kdy byla průměrná teplota nepatrně nižší než by odpovídalo normálu, naopak v některých dnech bylo až o šest stupňů tepleji, než by odpovídalo danému období.

Odchylka průměrné měsíční teploty vzduchu od normálu 1991–2020 na území ČR v září 2023Zdroj: ČHMÚ

Velmi málo také pršelo. "V Pardubickém kraji spadlo jen 18 procent průměru srážek za sledované období," uvedli meteorologové ve své předběžné zprávě.

Průběh průměrné denní teploty na území ČR v září 2023 ve srovnání s normálem 1991–2020Zdroj: ČHMÚ

Ruku v ruce s tím bylo září hodně slunečné. "Průměrná délka slunečního svitu na území ČR byla tento měsíc 236,5 hodiny, což činí 148 % normálu 1991–2020," uvedli meteorologové. Z mapy vyplývá, že nejvíce slunce svítilo opět v západní části kraje, v Pardubicích kolem 250 hodin.

Měsíční úhrn srážek na území ČR v září 2023 v procentech normálu 1991–2020Zdroj: ČHMÚ

O abnormálně teplém září jsme psali už před dvěma týdny.

Tohle je podzim? Teploty už řadu dní trhají rekordy, je až o 10 stupňů tepleji

Meteorologové navíc už potvrdili, že letošní září bylo nejteplejším v historii pozorování v pražském Klementinu. A nejen to. "Září 2023 bylo dosud nejteplejším zářím dle globální průměrné teploty vzduchu (16,38 °C), která byla o 0,93 °C vyšší než dlouhodobý průměr 1991–2020. Bylo o 0,5 °C teplejší než doposud globálně nejteplejší září 2020. V Evropě bylo září 2023 rovněž doposud nejteplejším zaznamenaným zářím s odchylkou průměrné teploty +2,51 °C od dlouhodobého průměru 1991–2020. Bylo o 1,1 °C teplejší než doposud nejteplejší září roku 2020," uvedli meteorologové ve své zprávě.