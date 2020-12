Po necelých osmi měsících je v provozu nová lávka přes Labe ze Svítkova či Rosic nad Labem.

Chodci i cyklisté se dostanou přes Labe bezpečněji | Foto: Archiv

Přiléhá k rosickému mostu, který je silně frekventovaný, ale úzký tak, že na něj automobily vpouští kyvadlově semafor. Nová lávka přispěje jak k většímu bezpečí cyklistů a chodců, tak k plynulejšímu průjezdu aut. Stavba vyšla na 41 milionů korun, ale město na ni získalo 35milionovou dotaci. „Lávka je dlouhá téměř 115 metrů a široká 3,5 metru. Její výstavba nejen zvýší bezpečnosti dopravy v Pardubicích, ale přispěje i k rozšíření a zatraktivnění ekologické dopravy ve městě. V budoucnu by od ní mohla vést další cyklostezka podél břehu slepého ramena, takzvaného Starého Labe, na úroveň Školního náměstí v Rosicích, kde by slepé rameno přemostila další lávka směrem do Rosic,“ řekla mluvčí pardubického magistrátu Nataša Hradní.