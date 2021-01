Lidé tak vedle sebe jen nežijí, ale potkávají se i u zajímavých aktivit. „V Cholticích se koná mnoho akcí, které by bez spolků a jejich aktivních lidí nebyly. Spolky jsou velmi aktivní a nedělají to jen pro sebe, ale pro všechny ostatní občany v obci. Máme štěstí, že tu máme hromadu lidí, kteří chtějí zadarmo něco dělat pro ostatní,“ říká starosta Tomáš Bolek.

Velká část projektů se točí kolem místní knihovny, která nyní prošla rekonstrukcí, a kolem knihovnice Radky Zelenkové, podle níž jsou tyto akce důležité pro utužování komunity. „Do Choltic se stěhují například noví lidé z města, kteří tu nikoho neznají, tohle je možnost někoho poznat, lidí tu stráví čas, budou vědět, že o nich vesnice ví a že jsou její součástí,“ říká knihovnice.

Knihovna se nachází v přízemí místní radnice a je čerstvě po rekonstrukci, avšak kvůli epidemiologické situaci zůstává pro čtenáře zavřená. Uvnitř už je ale připravené oddělení pro dospělé, dospívající i pro děti, kteří si mohou knihy číst ve velké dřevěné lodi. „Nechci, aby to bylo jen místem, kam si lidé přijdou pro knihu a zase odejdou. Mohou tu strávit čas, ať čtením, na internetu nebo jen tím, že sem přijdou počkat na autobus a dají si čaj,“ dodává knihovnice, která pro knihovnu připravuje také předzahrádku, na níž bude pořádat například letní čtení nebo kurzy vaření. Součástí knihovny je také veřejná semínkovna, kterou vítají zejména zahrádkáři. Ti si totiž ze speciální krabice plné různých semínek z okolních zahrádek mohou domů nějaký úlovek odnést, čas od času by ale měli s ostatními naopak sdílet osivo ze svého vlastního záhonu.

Dalším zajímavým komunitním projektem v Cholticích je také sdílená bylinková zahrada, která se nachází ve zdravotnickém středisku. „Rekonstruovali jsme zdravotní středisko, ale museli jsme vymyslet, co udělat s dvorkem, který se mezi budovami nachází. Řekli jsme si, že je to zdravotnický areál, tak by bylo fajn, kdyby tam rostly léčivé bylinky. V té době se na to navíc vypisovala dotace,“ popisuje proces jeho vzniku starosta s tím, že o záhonek se opět starají lidé ze spolků. Natrhat si čerstvé bylinky ale může kdokoli.

Zajímavostí v Cholticích je také discgolfové hřiště nacházející se v zámecké oboře. Sportovní disciplínu, při níž se házejí létající disky na koš si sem jezdí užívat sportovci i ze zahraničí. A i díky nim je obora plná lidí i přes zimu. „Máme to tu třetím rokem. Je to zajímavý sport, u nás navíc hřiště nabízí nádherné rozhledy, hráči se dívají na zámek, do přírody, na vodu,“ popisuje hřiště starosta.