Od pátku do neděle se v areálu zámku koná akce Drátenické Choltice. Budou k vidění ukázky tradičního i moderního drátování a mnoho dalšího. V pátek a v neděli je vstup zdarma.

Drátenické Choltice. Z loňského ročníku. | Foto: se svolením pořadatelů - Monsterance, Aleš Kulhánek a Zámek Choltice

V Cholticích se tento týden koná největší setkání dráteníků a drátenic v Čechách. Na akci Drátenické Choltice v areálu zámku se sejde více než 45 dráteníků z Čech a Slovenska. Návštěvníci akce je od pátku do neděle uvidí při práci, budou se moci inspirovat jejich tvorbou a koupit si jejich výrobky.

„Budou k vidění ukázky tradičního i moderního drátování. Diváci se seznámí s tím, co vše se dá z drátu vyrobit, od jednoduchého ozdobného zápichu do květináče, přes krásný šperk až po složitý drátovaný objekt, například model automobilu nebo motorky. A kdo ví? Možná potkáte i draky," láká na Drátenické Choltice Veronika Káňová z Českého spolku dráteníků.

Vloni na této akci vznikl největší drátovaný obraz, který byl umístěn do expozice choltického zámku. Na loňské akci Drátenické Choltice padly dokonce dva rekordy - rekord v počtu drátkujících lidí na jednom místě a největší drátovaný obraz. Psali jsme zde:

RARITA: Máme pro vás největší drátovaný obraz! Pracovalo na něm 163 lidí

Pro děti i dospělé je připraveno mnoho řemeslných dílen, ve kterých si budou moci vlastnoručně vyrobit drátovaný šperk nebo dekoraci, třeba prstýnky, ozdobný zápich do květináče, vážku, andílka, přívěsky, květiny z drátu. S rolničkářem si mohou vyrobit zvoneček, v písařské dílně psát husím brkem, vyzkoušet si ruční tisk a vyrazit si choltický stříbrňák. Připraveno bude i malé drátenické muzeum s ukázkou černého drátování.

„Letos jsme pro děti připravili Tovaryšské zkoušky choltického dráteníka. Po splnění několika úkolů dostanou tovaryšský list, budou si moci vytepat šperk a nakonec za odměnu také jeden choltický stříbrňák," dodává Veronika Káňová.

Akce začíná v pátek (od 15 do 18 hodin, vstup je zdarma). Hlavní program proběhne v sobotu od 10 do 18 hodin, vstupné je 60 Kč, v ceně vstupného pro děti je hrací karta. Neděle od 10 do 12 hodin bude věnována dílničkám, vstup zdarma.