Jedním z největších problémů je, že DPMP by se nesmělo přihlásit do výběrového řízení. „Je to proto, že jsme dostali zakázku od Pardubic přímým zadáním, což nás vylučuje z dalších soutěží, takže by se to muselo udělat také přímým zadáním, které má ale limit v objemu kilometrů,“ řekl ředitel DPMP Tomáš Pelikán.

Podle něho by ale dopravní podnik limit nejspíš nepřesáhl. „Limit je asi 300 tisíc kilometrů ročně, myslím, že ani v Chrudimi bychom tato čísla nepřekročili, ale je potřeba vše naplánovat a spočítat,“ dodal Pelikán.

Druhou variantou pro Chrudim je společnost Arriva, která provozuje MHD ve městě nyní. Radnici se ale nelíbí, že provoz naftových autobusů je neekologický. „Nyní se poměrně dobře rozjíždí jednání s Arrivou o zavedení ekologické dopravy od roku 2022. Vypadá to, že společnost je nakloněna tomu pořídit elektrobusy. V tuto chvíli je to přijatelnější varianta, i když ne definitivní, “ informoval Štěpánek.

Město chce také rozšířit trasy městské hromadné dopravy, jejíž autobusy by měly nově zajíždět i do okolních obcí. Radnice mluvila například o Rabštejnské Lhotě. I k rozšíření linek by došlo nejdříve v roce 2022.

PLÁN NA LINKU DO PARDUBIC STÁLE TRVÁ

Na stole ale zůstává varianta, že pardubický dopravní podnik bude zajíždět až do Chrudimi a spojí především nemocnice obou měst. Linka by musela jezdit přes Nemošice a Ostřešany, jelikož na obvyklejší trasu, která vede přes Dražkovice, Mikulovice a Medlešice, Pardubický kraj v nedávné době vysoutěžil nové dopravce a vozy dopravního podniku tam tak nepustí.

„Dají nám jako všude jinde podmínku, že nesmíme jet do třiceti minut od dotovaného spoje. Vzhledem k tomu, že tam jezdí autobus každých třicet minut, tak je pro nás tahle trasa nepřekonatelná,“ vysvětlil ředitel DPMP.

Trolejbus by tak projel kolem slepičárny, pokračoval k hasičárně a poté k nemocnici. Následně by po okruhu objel celou Chrudim a stejnou trasou by se vracel do Pardubic.

Troleje by se do Chrudimi samozřejmě neprodlužovaly, využily by se trolejbusy, které mají pomocnou trakční baterii. I tak by byla v Chrudimi potřebná dobíjecí stanice.

VÝHODA PRO CHRUDIMÁKY

„Fungoval by veškerý tarif, který je nyní v MHD v Pardubicích a okolních obcích, což by byla přidaná hodnota pro Chrudimáky. Je to ale už relativně daleko, takže by se možná musela vytvořit nová tarifní zóna,“ zvažoval Pelikán.

Dopravní podnik by nejspíš nemusel ani rozšířit vozový park nebo nabírat nové řidiče. Podle Pelikána by si měl vystačit se stávajícím počtem vozů i řidičů.

„Chrudim teď musí přijít s návrhem, abychom dokázali naplánovat trasy nebo jízdní řády a z toho odvodili ujeté kilometry a mohli spočítat, kolik to bude stát,“ dodal Pelikán.