"Světská část tradiční Chrudimské pouti se letos bohužel opět nekoná. Důvodem jsou mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR, kterými se z důvodu ochrany obyvatelstva před dalším šířením onemocnění covid-19 nařizuje, že pro akce konané ve venkovních prostorech (do nichž jsou zahrnuty i poutě), při kterých dochází ke kumulaci osob na jednom místě, je ve stejný čas možná maximálně povolená přítomnost 1000 osob," oznámila v úterý mluvčí chrudimské radnice Sylva Drašnarová.

Toto omezení je platné od 26. června 2021 až do odvolání. Vláda sice od tohoto data schválila uvolnění opatření a navýšení kapacity veřejných akcí, ale pro venkovní hromadné akce právě pouze na 1000 lidí. Nikoliv na 5000, jak argumentují mnozí lidé, kteří vládě za zrušení pouti nyní spílají.

"Od 26. června se navýší maximální kapacita kulturních představení, sportovních utkání a také vzdělávacích akcí na 2 000 osob uvnitř a 5 000 osob venku… Zvýšení maximální kapacity se týká také soukromých a veřejných hromadných akcí, a to na přítomnost až 500 lidí uvnitř a 1000 lidí venku," uvedlo Ministerstvo zdravotnictví na svém webu.

Radnice evidentně interpretuje Salvátorskou pouť tak, že nejde o kulturní představení, sportovní utkání či vzdělávací akci, ale o "veřejnou hromadnou akci".

Jak podotkl Aleš Prokopec z tiskového oddělení radnice, podmínka 5000 návštěvníků platí, "pokud je umožněna přítomnost diváků v sektorech na stání, organizátor nepřipustí přítomnost více diváků, než je 1 stojící divák na 4 m2 plochy určené pro stání; divákům se v sektorech na stání nařizuje udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti".

Mnozí lidé podobné rozdíly pokládají za nepochopitelné a plné paradoxů. "To, co je na náměstí, je lunapark a ne pouť. Proto se všude podobné akce konají. Rozhodně přece nemůže být lunapark rizikovější než koncert, na kterém je 5000 lidí. To je směšné," napsal na Facebooku chrudimské radnice pisatel Stanislav Beránek. Další připomínají, proč se tedy narozdíl od pouti může konat jiná tradiční, ovšem mnohem komornější akce, totiž Loutkářská Chrudim.

Je skutečně pravdou, že zatímco na koncertech se dnes vedle sebe, či spíš "na sobě" může i na malém prostoru nově tísnit až 5000 lidí, na poutích tak vysoká koncentrace lidí nebývá. Každoročně se sem sice sjíždějí desítky tisíc lidí, ale jsou narozdíl od koncertů rozptýlení v prostoru. Jenže nařízení vlády zní jasně.

"Neskutečně moc nás to mrzí. Ze strany organizátora poutě – města Chrudimi – však není technicky možné tento počet regulovat či jinak omezit. Nezbývá tedy než tento stav respektovat. Děkujeme za pochopení. Věříme, že příští rok už nebude úplně všechno vzhůru nohama a naši pouť si opět užijeme," dodala Drašnarová.

Salvátorská pouť v tradičním formátu se nekonala ani vloni:

Odpískána vloni po dlouhém váhání byla i Bartolomějská pouť v Heřmanově Městci. V termínech obou celovýchodočesky vyhlášených akcí se uskutečnily pouze duchovní poutě.

Epidemická situace v posledních dnech se skutečně nevyvíjí dobře. Počty nově zjištěných nakažených přestaly klesat nejen v Praze, ale právě i u nás, v Pardubickém kraji. V mezitýdenním srovnání jich dokonce mírně přibylo.