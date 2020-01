Elektrárna Chvaletice musela na konci uplynulého roku žádat o navýšení emisí prachu pro rok 2019. O zvýšení takzvaných emisních stropů rozhodl Pardubický kraj.

Chvaletické elektrárně se stropy zvýšily o takové množství prachu, o jaké se snížily třem jiným energetickým provozům. „Tento krok nezvýší celkové množství emisí v ovzduší a je v souladu s legislativou,“ oznámil mluvčí elektrárny Petr Dušek. Elektrárna se dohodla na výměně části emisních stropů s Elektrárnou Opatovice a teplárnami v Komořanech a Plzni.

Ochrání Chvaletice

„Tyto elektrárny mají ale dlouhodobě dostatečnou rezervu a administrativní ‚výměna emisních stropů‘ ke konci roku nepovede ke snížení jejich emisí, ale naopak ochrání elektrárnu Chvaletice před porušením jejích emisních stropů za rok 2019, a tudíž i před placením možné pokuty,“ upozornil Lukáš Hrábek z Greenpeace.

Ekologickým aktivistům se nelíbí, že krajský úřad zvyšoval elektrárně limity již před dvěma lety, upozornili také na to, že podle Integrovaného registru znečištění vedeného Ministerstvem životního prostředí a portálem Cenia je chvaletická elektrárna největším zdrojem polétavého prachu v České republice.

Nejenže v roce 2018 vypouštěla nejvíce prachu ze všech uhelných elektráren, překonala dokonce i ostravské ocelárny.

Možná podjatost

Aktivisté navíc připomněli, že o stropech rozhodovali úředníci krajského úřadu v Pardubicích. Ti řešili také výjimku týkající se limitů emisí rtuti a oxidů dusíku, kvůli jejich možné podjatosti však v prosinci Ministerstvo životního prostředí předalo řízení do rukou úředníků z Olomouckého kraje.

„Ti samí úředníci jsou v jednom řízení s elektrárnou Chvaletice podjatí a podle slov hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického nemohou správně rozhodnout, v druhém řízení se ale nebojí dát provozovatelům elektrárny razítko, které jim dovoluje více znečišťovat ovzduší,“ řekl Robert Hrdina ze spolku Zastavme elektrárnu Chvaletice s tím, že úředníci navíc rozhodli o navýšení stropů 20. prosince, tedy ve stejný den, kdy ministerstvo vydalo prohlášení o jejich možné podjatosti.

Podle krajského úřadu bylo ale o navýšení stropů rozhodnuto již dlouho před tím. „Rozhodnutí bylo vydáno již 4. prosince 2019, tedy ještě před tím, než byly všechny úřední osoby Krajského úřadu Pardubického kraje vyloučeny z řízení o výjimce z úrovní emisí,“ uvedl mluvčí kraje Dominik Barták.

Proti nadměrnému znečištění polétavým prachem chce elektrárna v následujícím období bojovat novými látkovými filtry za 1,5 miliardy korun. „Látkové filtry mají vysokou účinnost při čištění spalin, a to nejen od emisí prachových částic, ale také od rtuti a dalších škodlivin,“ upřesnil Dušek.

Dočasná chyba Facebooku: Za stránkou Greenpiss stojí lidé z elektrárny



V pátek se kvůli chybě na sociální síti Facebook provalilo, kdo stojí za stránkou Green-piss, která přetváří název ekologické aktivistické skupiny Greenpeace ve sprosté slovo a která se do ekologických aktivistů dlouhodobě trefuje.



Dočasná chyba umožnila odhalit, kdo spravuje různé stránky. Ukázalo se tak, že do stránky Greenpiss přispívá novinář Radek Kovanda, který zároveň dělá na Facebooku PR pro chvaletickou elektrárnu a snaží se o vytváření jejího pozitivního veřejného obrazu.



Na stránku Greenpiss Kovanda podle svých slov začal přispívat loni v létě. „Tón té stránky mi připadal trochu moc agresivní, tak jsem nabídl přímo lidem, kteří tu stránku spravují, jestli bych tam občas nemohl dát nějaký příspěvek, a oni souhlasili,“ uvedl Kovanda pro server Aktuálně.cz s tím, že za tuto aktivitu ho platí lidé, kteří mají vazby na společnost Seven Energy, jež elektrárnu ve Chvaleticích provozuje.