Elektrárna ze skupiny Sev.en Energy miliardáře Pavla Tykače žádá o emisní výjimku pro limity oxidu dusíku a rtuti už několik let. Provozovatel dostal v minulosti výjimku na šest let, během kterých firma chtěla provoz zařízení zmodernizovat tak, aby splnilo normy. Rozhodnutí následně soud ale několikrát zrušil a věc vrátil až na ministerstvo. Hnědouhelná elektrárna tak ani po pěti letech jednání nemá platnou výjimku na vypouštění škodlivin. Do vzduchu se dostává více emisí, než dovolují nové evropské limity, které platí od roku 2021.

Pardubický kraj rozhodl o emisních limitech pro chvaletickou elektrárnu

Rozhodnutí o výjimce postupně vydával Krajský úřad Olomouckého kraje, poté ministerstvo životního prostředí. Proti společnosti navíc vystupují dlouhodobě ekologické organizace v čele s Hnutím Duha nebo Greenpeace. Soudní spory se tak táhnou více než pět let.