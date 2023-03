Ministerstvo životního prostředí nepodalo stížnost proti rozsudku olomouckého krajského soudu, který v lednu zrušil předchozí rozhodnutí ministerstva o emisní výjimce pro Elektrárnu Chvaletice. Rozsudek je tedy pravomocný. Ministerstvo nyní musí bez zbytečného odkladu rozhodnout v souladu se zákonem.

Soud opět zrušil emisní výjimku pro elektrárnu ve Chvaleticích | Foto: Se.ven

Provozovatel elektrárny, společnost Severní energetická, dostal loni výjimku na šest let, během kterých firma chtěla provoz zařízení zmodernizovat tak, aby splnilo normy. Rozhodnutí ale soud v lednu zrušil a věc vrátil opět na ministerstvo. Tam mezitím Richarda Brabce, který výjimku v minulosti posvětil, vystřídali postupně Anna Hubáčková, Marian Jurečka a nově zvolený Petr Hladík.

Bez platné výjimky je elektrárna už od loňského června. „Když jsme před deseti lety elektrárnu kupovali, ekoaktivisté volali po jejím uzavření s tím, že ji Česko nepotřebuje. Od té doby neustále zpochybňují kroky pro zajištění ekologizace, která je nezbytná k jejímu dlouhodobému provozu. Náročnou mnohamiliardovou investici do snížení emisí se jim naštěstí nepodařilo zastavit,“ sdělil generální ředitel Elektrárny Chvaletice Václav Matys.

Podle nevládních organizací, které proti elektrárně bojují a upozorňují na nezákonnost výjimek z emisí rtuti a oxidu dusíku od roku 2019, potvrzení rozsudku znamená, že ministerstvo akceptuje, že původní rozhodnutí úředníků bylo nezákonné. „Ministerstvo životního prostředí udělalo správný krok, když místo další snahy protahovat soudní při akceptovalo, že za ministra Brabce udělalo chybu a vydalo elektrárně nezákonně rozsáhlou výjimku na vypuštění výrazně nadlimitního množství toxické rtuti i škodlivých oxidů dusíku,“ sdělil Jiří Koželouh z hnutí Duha.

Aktivisté už vzhledem k energetické krizi nechtějí elektrárnu uzavřít, požadují ale po ministerstvu zkrácení platnosti výjimky. „Tím umožní ukončení tahanic a dá elektrárně čas na dosažení zákonných limitů od podzimu. Poté co vydělala miliardy na drahé elektřině, mohla by část věnovat na ochranu zdraví lidí před škodlivými látkami,“ dodal Koželouh.

Nezákonný stav

Přísnější limity po elektrárně mohl vyžadovat i Krajských úřad Pardubického kraje, a to pomocí integrovaného povolení. Krajští úředníci ale na začátku března rozhodli, že řízení s elektrárnou odloží. Pokud rozhodnutí ministerstva nepadne do konce dubna, bude se na úrovni kraje v řízení pokračovat.

„Úředníci Ministerstva životního prostředí i Krajského úřadu Pardubického kraje by měli být prvními, kdo dodržují zákony. Svým váháním konzervují nezákonný stav,“ zkritizoval rozhodnutí úřadu Jan Linhart, předseda místního spolku Zelená pro Pardubicko.

Do vzduchu se tak stále dostává více emisí, než dovolují evropské limity, které platí od roku 2021. "Snaha dotlačit provozovatele elektrárny ke snížení emisí nebezpečných a toxických látek je takový nekonečný příběh. Čekáme, až o zrušené emisní výjimce rozhodne Ministerstvo životního prostředí. Mezitím úředníci Pardubického kraje, kteří mají upravit integrované povolení a vepsat do něj přísnější limity, raději oznámili, že si vezmou volno a rozhodovat o elektrárně vůbec nebudou. A každý den je kvůli tomu porušován zákon,“ řekl mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek, podle kterého jsou na vině především úředníci, kteří se bojí rozhodnout.

O výjimku Elektrárna Chvaletice usiluje od roku 2018. „Stále věříme, že zdravý rozum nakonec zvítězí a výrobu nebudeme muset žádným způsobem omezovat. Pokud by k tomu došlo, v důsledku by to mohlo vést k dalšímu zdražování či dokonce nedostatku elektřiny v Česku,“ dodala Severní energetická.