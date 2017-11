Chvaletice hledají pediatra. Zatím marně

Chvaletice – Městu Chvaletice hrozí, že bude od ledna bez pediatra. Lékařka, která zde o dětské pacienty pečovala, odchází do důchodu. Náhradu se zatím nepodařilo sehnat.

PEDIATŘI patří v kraji k nedostatkovému „zboží“.Foto: archiv

„Vytiskli jsme letáky, inzerujeme i v širokém okolí, na Kolínsku a Kutnohorsku, ale nejsme úspěšní,“ uvedla starostka třítisícových Chvaletic Blanka Zaklová.



Svého nástupce se snažila sehnat i sama lékařka, která kvůli tomu již jednou odchod do důchodu odložila. Nového lékaře do Chvaletic zatím nenalákal ani byt s garáží, který město k ordinaci nabízí. Radnice ale bude hledat dál.



„Nechceme nechat maminky, aby se s nemocnými dětmi vláčely do okolních měst. Každý nemá k dispozici auto a autobusová a vlaková obslužnost není nejlepší,“ dodala starostka.



Krajský radní zodpovědný za zdravotnictví Ladislav Valtr včera potvrdil, že zajistit právě pediatry a stomatology je největší problém. „Jsou místa v kraji, kde to pokrytí není,“ uvedl. Podle něj je třeba, aby se obce a kraj spojily a společně tlačily na zdravotní pojišťovny, aby síť těchto lékařů byla hustší.



Zdravotní pojišťovny namítají, že dojezdová vzdálenost k lékařům je určena zákonem. Konkrétně u praktického lékaře pro děti a dorost vláda stanovila, že péče musí být dostupná ve vzdálenosti do 35 minut jízdy osobním autem, což představuje okruh přibližně 35 kilometrů od bydliště.



„Rodičům, kteří se dozvědí, že praktický lékař jejich dětí bude svoji ordinaci uzavírat, doporučujeme se co nejdříve informovat u jiných praktických lékařů pro děti a dorost, kteří se v jejich oblasti nacházejí, zda by jejich děti přijali do péče a registrovali je ve své ordinaci,“ uvedl tiskový mluvčí VZP Oldřich Tichý.



V případě, že by u žádného lékaře v oblasti neuspěli, mají se podle jeho slov obrátit na pracoviště VZP, kde jim jejich problém pomohou vyřešit.



V případě Chvaletic jsou nejbližší dětští lékaři v sedm kilometrů vzdálených Řečanech nad Labem a v Přelouči, kam to mají Chvaletičtí jedenáct kilometrů. Ordinace pediatrů jsou ale již nyní dost vytížené a některé nové pacienty ani nepřijímají. Přitom novou péči bude zřejmě hledat kolem pěti set dětí.