Chvaletice finalizují osvětlení vedoucí k lávce přes Labe, pomůže i kraj

Zásadní spojnice mezi Chvaleticemi a okolními obcemi, lávka přes Labe, byla dlouhou dobu v neutěšeném stavu. Rekonstrukci se nakonec podařilo dokončit vloni na podzim. Stavba čeká na poslední detaily. I do nich, stejně jako do samotné rekonstrukce, se zapojí také Pardubický kraj. Uvedl to hejtman Martin Netolický, který v minulém týdnu absolvoval schůzku se starostkou obce Renatou Dymešovou.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Nová lávka ve Chvaleticích | Foto: Renata Dymešová/Město Chvaletice